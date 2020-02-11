(Друкуємо мовою оригіналу)

Шахтерские протесты на Донбассе продолжаются. Сначала забастовали шахтеры частной шахты «Имени Святой Матроны Московской» в Торецке, потом были голодовка и забастовка на шахтах «Горская» и «Карбонит». А 11 февраля Донецкую обладминистрацию пикетировали шахтеры, которые трудятся на «Южнодонбасской № 1» в Угледаре. Здесь к задолженности по зарплате прибавилась еще одна проблема. За большой долг шахте могут полностью отрезать свет. А это грозит не только техническим, а еще и экологическим бедствием.

Шахтоуправление «Южнодонбасское № 1» было на хорошем счету и у чиновников, и у журналистов.

И люди будут иметь работу, а значит – иметь зарплату, а значит – будет жизнь в Угледаре



В июне 2017 года тогдашний руководитель Донетчины Павел Жебривский сообщил, что на шахте начала работать новая лава. Тогда Жебривский написал: «С открытием новой лавы ежесуточно в шахте можно будет добывать 800 тонн угля. Он крайне необходим Украине. И люди будут иметь работу, а значит – иметь зарплату, а значит – будет жизнь в Угледаре».

В 2018 году шахтеры «Южнодонбасской № 1» стали героями специального проекта Радио Свобода – «Шахта глазами горняка». Здесь любой желающий может посмотреть на работу шахты так, как это видит обычный шахтер.

В 2019 году на сайте министерства энергетики опубликовали информацию о результатах аудита эффективности угледобывающих предприятий. Его проводили с 2015 по 2018 год. Так вот, ГП «Южнодонбасское № 1» аудиторы признали перспективным. Но это – если будут инвестиции и капитальные вложения для обновления оборудования.

От перспектив – к бедности

А уже в феврале 2020 года шахтеры из Угледара приехали в Краматорск просить помощи у чиновников из областной администрации. Зарплату людям не платят уже три месяца. Вернее платят, но как-то по частям.

Александр Козаченко работает на этой шахте 19 лет. Говорит, раньше и работа была, и деньги платили. А сейчас двоих детей 8-ми и 14-ти лет сложно одеть-обуть. Вот что рассказал нам шахтер Александр: «Занимаем. На базаре ту же одежду можно занять, потом отдать за 3-4 месяца, за полгода. А те же ручки, тетрадки – жена работает, минималку получает в школе, 3200-3600. Она «техничкой» работает».

Но в данный момент на рынке даже и в долг не дают. Потому что на шахте деньги не дают



У Ирины муж работает проходчиком. Говорит, сама запуталась с зарплатой мужа, дают частями и по чуть-чуть. А в семье двое школьников: «Благодарим родителей – помогают. Ходим, в долг на рынок берем. Но в данный момент на рынке даже и в долг не дают. Потому что на шахте деньги не дают».

От бедности – к экологической катастрофе

Шахтер Дмитрий Леванович рассказал нам, что шахте за поставленный уголь должны около 260 миллионов гривен. А шахта задолжала за потребленное электричество около 120 миллионов.

Если полностью отключить шахту от электроэнергии, – в течение 2 часов это будет затопление горизонтов, это будет экологическая катастрофа для нашего края



В четверг, 13 февраля поставщик, говорит Дмитрий Леванович, обещает полностью обесточить шахту: «Если полностью отключить шахту от электроэнергии, – в течение 2 часов это будет затопление горизонтов, это будет экологическая катастрофа для нашего края, потому как у нас работает две шахты. Сразу пострадает «Шахта имени Сургая» рядом, потому как у нас смежные выработки».

Выходит, что и окружающую среду загрязнят, и вместо одной затопит сразу две шахты. А в Угледаре нет другой работы, – разводят руками шахтеры.

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Чиновники обещают

Несколько десятков шахтеров из Угледара внутрь здания областной администрации так и не пригласили, несмотря на ветер и снег.

Зато несколько человек поговорили с Денисом Клюшниковым, заместителем руководителя Донецкой областной администрации. Вот что рассказал нам о результатах переговоров шахтер Александр Дырда: «Он сказал как: будем пытаться, будем стараться, будем сегодня-завтра вести диалог, встречаться в министерстве, поднимать вопрос остро».

А вот журналистам чиновники в комментарии почему-то отказали.

Был труд почетным, а стал – ненужным?

Шахтеры из Угледара говорят: еще никогда не чувствовали такого наплевательского отношения властей к себе. По их мнению, государство не хочет развития шахт, потому что те расположены неподалеку от зоны боевых действий.

В связи с тем, что идет приток угля из России и электроэнергии из Беларуси, наш уголь никому не нужен



Другой работы в Угледаре нет. Да и зачем она, если в своей шахте и уголь есть, и есть желание этот уголь добывать. Александр Дырда говорит: «Она на сегодняшний день крупнейшая в Украине. И добывает порядка 10 процентов угля, который мы в Украине добываем. Это именно энергетический уголь. Мы могли бы поставлять наш уголь во многие предприятия Донецкой области. Но в связи с тем, что идет приток угля из России и электроэнергии из Беларуси, наш уголь никому не нужен».

Шахтеры настроены решительно, говорят, если чиновники не договорятся с поставщиками электричества, будут своими силами, физически препятствовать отключению. А некоторые уже начали думать о том, чтобы уехать на заработки за границу.

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