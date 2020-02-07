(Друкуємо мовою оригіналу)

В Луганской области, неподалеку от фронта, десять жен шахтеров, которые трудятся в шахтах «Горская» и «Карбонит», на днях объявили голодовку из-за невыплаты зараплат. На «Южнодонбасской № 1» (та самая шахта, где снимался проект «Шахта-360 глазами горняка» – забастовка шахтеров. Где заработанные деньги, почему уголь лежит на складах, как им жить без денег? Этими вопросами периодически забрасывают Кабинет министров работники то одной, то другой государственной копальни. А вот и ответы от власти.

6 февраля, когда пошли третьи сутки женской голодовки в шахте «Горская», президент Владимир Зеленский приехал во Львов и пообщался с шахтерами ГП «Львовуголь».

А 7 февраля на вопросы народных депутатов о проблемах шахт дал ответы Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды.

Так какую же службу обещают сослужить шахтерам «слуги народа»?

Откуда у кризиса «​ноги растут»​

Мы выйдем из отопительного сезона с рекордными объемами угля на складах. 3 миллиона тонн. Мы не выработали уголь



Министр Оржель говорит, что у государственных шахт – проблемы с рентабельностью. А еще добытый уголь оказался не нужным. Причина в том, уверяет Оржель, что главный потребитель угля в Украине – электроэнергетика. А ежедневное потребление электричества в стране снизилось на 7-10 процентов:

«Ежедневно на складах увеличиваются объемы. Мы выйдем из отопительного сезона с рекордными объемами угля на складах. 3 миллиона тонн. Мы не выработали уголь. Фактически мы выходим с тем, что должны искать дальнейшее его использование».

А еще министр обещает, что импорт электричества и России и Беларуси сведут к минимуму.

Одна из причин задолженностей, говорит профсоюзный деятель Михаил Волынец, это долги ГП «Держвуглепостач» (оно и покупает, и торгует углем) перед шахтами.

Так вот, как сообщил министр Оржель, счета этого госпредприятия – арестованы: «Если говорить непосредственно о перспективах по каждой шахте, когда действительно не происходят платежи от ГП «Вуглепостач», мы решаем вопрос, есть арест счетов по иску одной из компаний, и невозможно осуществить платежи. Мы решаем этот вопрос в оперативном порядке. Вместе с тем, на счету есть деньги, которые можно использовать как раз для погашения (долгов)».

«Закроем задолженность» – Зеленский

Шахтерам «Львовугля» президент Владимир Зеленский пообещал, что 25 февраля в Киеве представят план действий правительства в угольной отрасли.

Какая шахта уже не модернизируется – тогда надо найти людям работу. Другую работу государство должно предоставить, где заработная плата такая или лучше



Зеленский заверил: сейчас шахты не будут закрывать, и шахтеров не будут выгонять на улицу: «Сначала будут планы, потом будем обсуждать их с обществом, потом будем говорить с шахтерами. Будем обсуждать: какую шахту надо модернизировать. Какая шахта уже не модернизируется – тогда надо найти людям работу. Другую работу государство должно предоставить, где заработная плата такая или лучше».

Также Зеленский пообещал львовским шахтерам рассчитаться с долгами. А еще заверил: Украина не покупает уголь за границей, это, по словам президента, слухи.

Мы должны предоставить комплексный план реструктуризации и реформирования угольной отрасли



А министр Алексей Оржель уверяет, что знает о голодовке на шахте «Горская». И правительство ищет деньги для выплат шахтерам: «Сейчас правительство работает над тем, чтобы найти возможность компенсации через бюджет тех расходов на заработную плату, которые сейчас набираются на шахтах. Дело в том, что та рентабельность, которая есть сейчас на шахтах, и уменьшение потребления угля в украинской энергетике – чрезвычайное. И мы говорим о том, что мы должны предоставить комплексный план реструктуризации и реформирования угольной отрасли. По вопросу «Горской». Сегодня в шесть часов, как мне сообщили, голодовку прекратили. Более того, в ближайшее время мы отрабатываем то, чтобы еще был один бюджетный платеж для компенсации долгов по зарплатам шахтеров».

Министр энергетики говорит, что имеет все цифры и показатели по каждой шахте. И уверяет, что чиновники уже просчитали сценарий: что делать с каждым субъектом угольной отрасли.

Закрыть нельзя дотировать

Сторонние аналитики постоянно констатируют, что в самом деле большинство государственных шахт Украины (приблизительно 29 из 33-х) убыточны. Но ни одна власть еще не взяла на себя ответственность закрыть их, так как это потребует стратегии трудоустройства тысяч людей.

Вот подробный анализ ситуации: Закрыть нельзя дотировать: что делать с госшахтами?

А представители отрасли настаивают, что масштабное закрытие шахт не нужно – запасы на них все еще велики, и добыча может быть прибыльной: «Окупится. Сейчас к нам уголь завозят из-за границы, так? Эти суммы вы вкладываете в свою отрасль. Она ответит вам добычей, и все», – уверен машинист горных комбайнов и профсоюзный лидер Виктор Трифонов, который в 2016 году поджег себя в здании Минэнерго во время очередных шахтерских забастовок.

Кстати, во время часа правительства депутат от «Оппозиционной платформы За жизнь» и бывший министр энергетики Юрий Бойко особенно эмоционально требовал от министра Оржеля ответа на вопрос, где шахтерские зарплаты. Тем временем, Радио Донбасс.Реалии уже 2 месяца рассказывает вам о громадных долгах на частной шахте «Имени Святой Матроны Московской», которую выкупил бизнесмен Виктор Вишневецкий в 2012 году – во время, когда Министерство возглавлял Бойко – и сейчас, по утверждению собственника, является убыточной.

Сегодня холдинг Вишневецкого Coal Energy S.A. вообще избегает ответов на запросы, а шахтерам лишь называют очередную дату, когда заплатят деньги. «Шахта превратилась в полулегальную копанку», – говорят в Торецке.

На «Матроне» шахтеры увидели хоть какие-то деньги лишь в начале февраля: им дали половину декабрьской зарплаты.

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