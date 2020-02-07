Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 лютого 2020, Київ 18:59
Донбас.Реалії

«Долги отдадим, сценарий есть»: что в «Зе-команде» отвечают возмущенным шахтерам по всей стране

Недалеко от фронта бастуют шахтеры шахты "Горская" (Луганская область)

(Друкуємо мовою оригіналу)

В Луганской области, неподалеку от фронта, десять жен шахтеров, которые трудятся в шахтах «Горская» и «Карбонит», на днях объявили голодовку из-за невыплаты зараплат. На «Южнодонбасской № 1» (та самая шахта, где снимался проект «Шахта-360 глазами горняка» – забастовка шахтеров. Где заработанные деньги, почему уголь лежит на складах, как им жить без денег? Этими вопросами периодически забрасывают Кабинет министров работники то одной, то другой государственной копальни. А вот и ответы от власти.

6 февраля, когда пошли третьи сутки женской голодовки в шахте «Горская», президент Владимир Зеленский приехал во Львов и пообщался с шахтерами ГП «Львовуголь».

А 7 февраля на вопросы народных депутатов о проблемах шахт дал ответы Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды.

Так какую же службу обещают сослужить шахтерам «слуги народа»?

Откуда у кризиса «​ноги растут»​

Мы выйдем из отопительного сезона с рекордными объемами угля на складах. 3 миллиона тонн. Мы не выработали уголь
Алексей Оржель


Министр Оржель говорит, что у государственных шахт – проблемы с рентабельностью. А еще добытый уголь оказался не нужным. Причина в том, уверяет Оржель, что главный потребитель угля в Украине – электроэнергетика. А ежедневное потребление электричества в стране снизилось на 7-10 процентов:

«Ежедневно на складах увеличиваются объемы. Мы выйдем из отопительного сезона с рекордными объемами угля на складах. 3 миллиона тонн. Мы не выработали уголь. Фактически мы выходим с тем, что должны искать дальнейшее его использование».

А еще министр обещает, что импорт электричества и России и Беларуси сведут к минимуму.

Шахта "Карбонит"
Шахта "Карбонит"

Одна из причин задолженностей, говорит профсоюзный деятель Михаил Волынец, это долги ГП «Держвуглепостач» (оно и покупает, и торгует углем) перед шахтами.

Так вот, как сообщил министр Оржель, счета этого госпредприятия – арестованы: «Если говорить непосредственно о перспективах по каждой шахте, когда действительно не происходят платежи от ГП «Вуглепостач», мы решаем вопрос, есть арест счетов по иску одной из компаний, и невозможно осуществить платежи. Мы решаем этот вопрос в оперативном порядке. Вместе с тем, на счету есть деньги, которые можно использовать как раз для погашения (долгов)».

«Закроем задолженность» – Зеленский

Шахтерам «Львовугля» президент Владимир Зеленский пообещал, что 25 февраля в Киеве представят план действий правительства в угольной отрасли.

Какая шахта уже не модернизируется – тогда надо найти людям работу. Другую работу государство должно предоставить, где заработная плата такая или лучше
Владимир Зеленский


Зеленский заверил: сейчас шахты не будут закрывать, и шахтеров не будут выгонять на улицу: «Сначала будут планы, потом будем обсуждать их с обществом, потом будем говорить с шахтерами. Будем обсуждать: какую шахту надо модернизировать. Какая шахта уже не модернизируется – тогда надо найти людям работу. Другую работу государство должно предоставить, где заработная плата такая или лучше».

Шахта «Степова», Львовская область
Шахта «Степова», Львовская область

Также Зеленский пообещал львовским шахтерам рассчитаться с долгами. А еще заверил: Украина не покупает уголь за границей, это, по словам президента, слухи.

Мы должны предоставить комплексный план реструктуризации и реформирования угольной отрасли
Алексей Оржель


А министр Алексей Оржель уверяет, что знает о голодовке на шахте «Горская». И правительство ищет деньги для выплат шахтерам: «Сейчас правительство работает над тем, чтобы найти возможность компенсации через бюджет тех расходов на заработную плату, которые сейчас набираются на шахтах. Дело в том, что та рентабельность, которая есть сейчас на шахтах, и уменьшение потребления угля в украинской энергетике – чрезвычайное. И мы говорим о том, что мы должны предоставить комплексный план реструктуризации и реформирования угольной отрасли. По вопросу «Горской». Сегодня в шесть часов, как мне сообщили, голодовку прекратили. Более того, в ближайшее время мы отрабатываем то, чтобы еще был один бюджетный платеж для компенсации долгов по зарплатам шахтеров».

Министр энергетики говорит, что имеет все цифры и показатели по каждой шахте. И уверяет, что чиновники уже просчитали сценарий: что делать с каждым субъектом угольной отрасли.

Закрыть нельзя дотировать

Сторонние аналитики постоянно констатируют, что в самом деле большинство государственных шахт Украины (приблизительно 29 из 33-х) убыточны. Но ни одна власть еще не взяла на себя ответственность закрыть их, так как это потребует стратегии трудоустройства тысяч людей.

Вот подробный анализ ситуации: Закрыть нельзя дотировать: что делать с госшахтами?

А представители отрасли настаивают, что масштабное закрытие шахт не нужно – запасы на них все еще велики, и добыча может быть прибыльной: «Окупится. Сейчас к нам уголь завозят из-за границы, так? Эти суммы вы вкладываете в свою отрасль. Она ответит вам добычей, и все», – уверен машинист горных комбайнов и профсоюзный лидер Виктор Трифонов, который в 2016 году поджег себя в здании Минэнерго во время очередных шахтерских забастовок.

Шахтеры в Новогродовке (Донецкая область)
Шахтеры в Новогродовке (Донецкая область)

Кстати, во время часа правительства депутат от «Оппозиционной платформы За жизнь» и бывший министр энергетики Юрий Бойко особенно эмоционально требовал от министра Оржеля ответа на вопрос, где шахтерские зарплаты. Тем временем, Радио Донбасс.Реалии уже 2 месяца рассказывает вам о громадных долгах на частной шахте «Имени Святой Матроны Московской», которую выкупил бизнесмен Виктор Вишневецкий в 2012 году – во время, когда Министерство возглавлял Бойко – и сейчас, по утверждению собственника, является убыточной.

Собрание шахтеров шахты «Имени Святой Матроны Московской», Торецк, 16 декабря 2019 года
Собрание шахтеров шахты «Имени Святой Матроны Московской», Торецк, 16 декабря 2019 года

Сегодня холдинг Вишневецкого Coal Energy S.A. вообще избегает ответов на запросы, а шахтерам лишь называют очередную дату, когда заплатят деньги. «Шахта превратилась в полулегальную копанку», – говорят в Торецке.

На «Матроне» шахтеры увидели хоть какие-то деньги лишь в начале февраля: им дали половину декабрьской зарплаты.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG