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06 травня 2020, Київ 08:04
Політика

Радіо Свобода Daily: Команда Зеленського подвоїла бюджет податковій міліції, хоча обіцяла її ліквідувати

Сесійний зал Верховної Ради в період карантину

Новий етап медреформи. Зеленський його зупинив чи ні?

Медичну реформу скасовано? Другий етап медичної реформи, який розпочався 1 квітня, та передбачав зміни послуг профільних фахівців, стаціонарного лікування та паліативної допомоги, протривав усього місяць. Президент України Володимир Зеленський звернувся до МОЗ із вказівкою невідкладно усунути помилки в медичній реформі та не допустити закриття «понад 300 лікарень по всій Україні».​ МОЗ відреагував терміновим рішенням «суттєво змінити медичну реформу, враховуючи реалії». Чому експерти вважають таке рішенням –​ кроком назад? Кому вигідно, щоб другий етап медреформи був скасований? Що втрачають пацієнти та лікарі? Читайте тут.

Обіцяні 300% медикам: чому не всі лікарі отримали надбавки

Українським медикам ще наприкінці березня пообіцяли заплатити 300% окладу за роботу з пацієнтами, хворими на COVID-19. На практиці виявилося, що зробити це не так просто: спершу було незрозуміло, хто повинен платити – місцеві бюджети чи держава. Тепер, коли гроші таки виділили, плутанина виникає з тим, як і кому нараховувати доплату. Деяким медикам уже увірвався терпець – у Києві, Вінниці та Тернополі працівники лікарень вийшли на акції з вимогою до влади дотримати слова.

«Зе-команда» подвоїла фінансування податкової міліції, яку Зеленський обіцяв ліквідувати

У квітні Верховна Рада України перерозподілила бюджет на 2020 рік. Довелось зменшити видатки на науку, культуру, освіту та кіно. Щоб більше залишилось на боротьбу з епідемією та систему охорони здоров'я. Але не лише для них. Мало хто помітив – але додаткових майже пів мільярда гривень, з-поміж іншого, пустили на фінансування ДФС та податкової міліції в її складі, чим подвоїли бюджет цього органу.

Як таке можливо – адже цю нереформовану структуру, яка тримає у страху чимало українських підприємців мали ось-ось ліквідувати? І як вже друга влада поспіль, попри публічні обіцянки, провалює створення на її місці Бюро фінансових розслідувань за західними стандартами? Про це – у розслідуванні журналістів програми «Схеми».

У 2020 році Україна будуватиме автошляхи у кредит

Будівництво нових доріг в Україні було однією з визначальних передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського. Коли він переміг на президентських виборах, українська економіка зростала, уряд та західні донори прогнозували збільшення доходів бюджету. Все поставила з ніг на голову економічна криза, а згодом її посилила пандемія та карантин. Однак президент Зеленський продовжує говорити про дороги як про один зі своїх пріоритетів. З його ініціативи частину українських автошляхів цього року будуватимуть у кредит. Якими є ризики та можливі позитиви від цього рішення? Радіо Свобода зібрало думки експертів про це.

Далі тільки верхівка Кремля: що означає ідентифікація генерала ФСБ у справі MH17

Журналісти встановили ім’я одного з ключових фігурантів у справі MH17. Судячи з опублікованих аудіозаписів, він мав величезний вплив на перебіг бойових дій на Донбасі. Наприклад, займався постачанням військової техніки з Росії у липні 2014 року, коли і був збитий малайзійський «Боїнг». Але тут важлива не тільки роль, але і статус фігуранта. Наразі це – найвпливовіший російський силовик у справі MH17. За версією розслідувачів, його ім’я – Андрій Бурлака, посада – заступник голови Прикордонної служби ФСБ Російської Федерації. Більше читайте за лінком.

Коронавірус у ЗСУ

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у ЗСУ покращилася, повідомив міністр оборони України Андрій Таран. Головне, що вдалося «не допустити потрапляння коронавірусу до району проведення ООС», наголосив міністр.

За даними Командування медичних сил ЗСУ, станом на 5 травня у Збройних силах України на COVID-19 хворіє 38 осіб. За період пандемії одужали 40 осіб, дві людини померли.

Тепер коротко про події у світі:

10 українських треків квітня

Від «карантинних» треків про свободу до Івана Франка під електронну музику. Радіо Свобода зібрало десять українських треків, які привернули нашу увагу в квітні.

Карантин триває – використовуйте шанс дізнатися щось нове!

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