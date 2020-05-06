Радіо Свобода Daily: Команда Зеленського подвоїла бюджет податковій міліції, хоча обіцяла її ліквідувати

Новий етап медреформи. Зеленський його зупинив чи ні?

Медичну реформу скасовано? Другий етап медичної реформи, який розпочався 1 квітня, та передбачав зміни послуг профільних фахівців, стаціонарного лікування та паліативної допомоги, протривав усього місяць. Президент України Володимир Зеленський звернувся до МОЗ із вказівкою невідкладно усунути помилки в медичній реформі та не допустити закриття «понад 300 лікарень по всій Україні».​ МОЗ відреагував терміновим рішенням «суттєво змінити медичну реформу, враховуючи реалії». Чому експерти вважають таке рішенням –​ кроком назад? Кому вигідно, щоб другий етап медреформи був скасований? Що втрачають пацієнти та лікарі? Читайте тут.

Обіцяні 300% медикам: чому не всі лікарі отримали надбавки

Українським медикам ще наприкінці березня пообіцяли заплатити 300% окладу за роботу з пацієнтами, хворими на COVID-19. На практиці виявилося, що зробити це не так просто: спершу було незрозуміло, хто повинен платити – місцеві бюджети чи держава. Тепер, коли гроші таки виділили, плутанина виникає з тим, як і кому нараховувати доплату. Деяким медикам уже увірвався терпець – у Києві, Вінниці та Тернополі працівники лікарень вийшли на акції з вимогою до влади дотримати слова.

«Зе-команда» подвоїла фінансування податкової міліції, яку Зеленський обіцяв ліквідувати

У квітні Верховна Рада України перерозподілила бюджет на 2020 рік. Довелось зменшити видатки на науку, культуру, освіту та кіно. Щоб більше залишилось на боротьбу з епідемією та систему охорони здоров'я. Але не лише для них. Мало хто помітив – але додаткових майже пів мільярда гривень, з-поміж іншого, пустили на фінансування ДФС та податкової міліції в її складі, чим подвоїли бюджет цього органу.

Як таке можливо – адже цю нереформовану структуру, яка тримає у страху чимало українських підприємців мали ось-ось ліквідувати? І як вже друга влада поспіль, попри публічні обіцянки, провалює створення на її місці Бюро фінансових розслідувань за західними стандартами? Про це – у розслідуванні журналістів програми «Схеми».

У 2020 році Україна будуватиме автошляхи у кредит

Будівництво нових доріг в Україні було однією з визначальних передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського. Коли він переміг на президентських виборах, українська економіка зростала, уряд та західні донори прогнозували збільшення доходів бюджету. Все поставила з ніг на голову економічна криза, а згодом її посилила пандемія та карантин. Однак президент Зеленський продовжує говорити про дороги як про один зі своїх пріоритетів. З його ініціативи частину українських автошляхів цього року будуватимуть у кредит. Якими є ризики та можливі позитиви від цього рішення? Радіо Свобода зібрало думки експертів про це.

Далі тільки верхівка Кремля: що означає ідентифікація генерала ФСБ у справі MH17

Журналісти встановили ім’я одного з ключових фігурантів у справі MH17. Судячи з опублікованих аудіозаписів, він мав величезний вплив на перебіг бойових дій на Донбасі. Наприклад, займався постачанням військової техніки з Росії у липні 2014 року, коли і був збитий малайзійський «Боїнг». Але тут важлива не тільки роль, але і статус фігуранта. Наразі це – найвпливовіший російський силовик у справі MH17. За версією розслідувачів, його ім’я – Андрій Бурлака, посада – заступник голови Прикордонної служби ФСБ Російської Федерації. Більше читайте за лінком.

Коронавірус у ЗСУ

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у ЗСУ покращилася, повідомив міністр оборони України Андрій Таран. Головне, що вдалося «не допустити потрапляння коронавірусу до району проведення ООС», наголосив міністр.

За даними Командування медичних сил ЗСУ, станом на 5 травня у Збройних силах України на COVID-19 хворіє 38 осіб. За період пандемії одужали 40 осіб, дві людини померли.

Тепер коротко про події у світі:

Газета New York Times здобула Путітцерівську премію за серію з восьми статей про імовірне втручання Росії в справи Лівії, Сирії та Центральноафриканської Республіки, а також про отруєння болгарського бізнесмена Ємельяна Гебрєва.

Кім Чен Ин нагороджений російською медаллю до 75-річчя закінчення Другої світової війни в Європі.

Німеччина оголосила в розшук офіцера російського ГРУ за хакерську атаку на Бундестаг.

10 українських треків квітня

Від «карантинних» треків про свободу до Івана Франка під електронну музику. Радіо Свобода зібрало десять українських треків, які привернули нашу увагу в квітні.

Карантин триває – використовуйте шанс дізнатися щось нове!

Ваше Радіо Свобода Daily​!

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.