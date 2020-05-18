Радіо Свобода Daily: У КВУ порахували, скільки «кварталівців» отримали державних посад за рік президентства Зеленського

Понад 30 осіб із оточення Зеленського отримали державні посади за час його президентства – КВУ

Понад 30 людей з оточення президента України Володимира Зеленського отримали державні посади за рік його президентства, повідомляє громадська організація «Комітет виборців України». Дані зібрані на основі аналізу інформації, що перебуває у вільному доступі, публікацій органів державної влади. Із цих людей 12 працювали у «Студії «Квартал 95», інші були знайомі із Зеленським, дружили або працювали з ним.

«Зазначені особи були призначені на посади помічників, заступників, керівників Офісу президента, отримали посади в органах безпеки України, в центральних органах виконавчої влади, стали членами наглядових рад, комітетів, були обрані на посади народних депутатів України», – повідомили в КВУ.

Про дискусії з Зеленським, депутатський «спам» і президентські амбіції: інтерв’ю з Дмитром Разумковим

Гострий розум від батька-політолога, чудова пам’ять і уміння триматися в кадрі від мами-актриси. І чим Дмитро Разумков обережніший у словах, тим сильніше враження, що з часом посаду керівника парламенту він хотітиме змінити на іншу, і це не крісло мера Києва. Він каже, що не бере безпосередньої участі в Мінському процесі, що законопроєкт 2571-д не можна називати «антиколомойським», а жорсткі дискусії в парламенті чи в Офісі президента – це нормально. Чому? Дізнаєтесь з ексклюзивного інтерв’ю голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова Радіо Свобода.

Командувач Об’єднаних сил Наєв розповів, як COVID-19 вплинув на боєздатність армії

В умовах пандемії коронавірусу українським військовим доводиться протистояти одразу двом ворогам – російській агресії та загрозі інфекції. Завдяки профілактиці запобігти коронавірусу в лавах українських бійців-учасників ООС поки вдається: наразі, за офіційними даними командування Об’єднаних сил, жодного випадку хвороби в зоні ООС не зафіксовано. Загалом в українській армії на COVID-19 наразі хворіють 38 осіб. Водночас обстріли позицій українських військових на Донбасі, навіть після оголошенням карантину, не припинялися. Про те, як впливає пандемія на проведення операції Об’єднаних сил, в інтерв’ю Радіо Свобода розповів командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Уявіть світ без вакцин

Правець, віспа, поліомієліт і дифтерія –​ ці хвороби вдалося подолати майже у всьому світі. І лише завдяки щепленням. Якби не вакцинація, епідемії продовжували б вбивати мільйони людей щороку. Супротивникам щеплень пандемія коронавірусу показала, яким може бути світ лише без однієї такої ненависної їм вакцини –​ і це тисячі смертей щодня.

У школі в Кривому Розі батьки обурені, що дітям нав’язують вивчення російської мови

В одній зі шкіл Кривого Рогу на засіданні педагогічної ради вирішили зробити обов’язковим вивчення російської мови для учнів 5-10 класів. 11-класникам пропонують вивчати російську факультативно. За словами представників батьківського комітету, думку батьків та учнів щодо цих новацій не врахували. Не підтримує рішення й частина вчителів. Між тим в адміністрації школи заявляють, що батьків опитували й більшість була «за», однак після звернення незгодних продовжують «вивчення питання». Ситуацію досліджували журналісти Радіо Свобода.

Алессандра Муссоліні виключення її з українського санкційного списку назвала відновленням правди

Алессандра Муссоліні, онука італійського диктатора Беніто Муссоліні назвала «відновленням правди» те, що її виключили зі списку українських санкцій. «Я ніколи не бувала в Україні і, відповідно, ніяким чином не брала участі в будь-якій політичній чи суспільній події в цій країні», – зазначила вона.

Раніше на помилкове включення Алессандри Муссоліні до санкційних списків звертав увагу відомий дослідник європейських правих і їхніх зв’язків із Росією Антон Шеховцов. За його даними, вона ніколи не була «спостерігачкою» за незаконними псевдовиборами на окупованих територіях українського Донбасу, а саме це свого часу було названо як підстава її внесення до списку. За його словами, українська влада Алессандру Муссоліні переплутала з Алессандро Мусоліно.

Дослідники кажуть про мільйони жертв комуністичних репресій в Україні від 1919 по 1991 рік

Комуністи прийшли до влади внаслідок насильницьких дій і утримували владу за допомогою тотальних репресій. Людей позбавляли власності, арештовували за сфальсифікованими обвинуваченнями, катували, розстрілювали, ув'язнювали у тюрмах та таборах, використовували як безоплатну робочу силу в колгоспах і на великих будовах, піддавали насильницькій депортації, обмежували у доступі до професій. Кого і як репресувала комуністична влада, читайте у матеріалі.

Однією із найжорстокіших репресій проти селянства на межі 1920-30-х років було так зване «розкуркулення». За короткий час сталінський режим зумів повністю знищити прошарок селян-власників. Практично немає таких хліборобських українських родів, яких би це не торкнулося. Перевірте, що ж вам відомо про розкуркулення.

Куди поїхати після карантину: 12 туристичних місць України

В Україні є тисячі місць, де можна відпочити у весняно-літній сезон. Якщо врахувати усі міста, містечка і села із дивовижною архітектурою та віковою історією, додати до них стародавні фортеці, замки і палаци та не забути про всі природні місцевості з неповторними краєвидами, особливими кліматичними умовами і унікальними флорою й фауною, то стає зрозуміло – всю Україну побачити протягом одного життя практично неможливо. Відтак мандрівникам доводиться визначатися з пріоритетами і обирати. Аби допомогти у цьому, Радіо Свобода пропонує перелік туристичних місць України, які не є найбільш «розкрученими» і незаслужено випадають з поля зору багатьох туристів.

А поки карантин, маємо час спланувати собі найкращі маршрути Україною!

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