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На 11 июня в Донецкой области у 269 человек выявили коронавирус, 130 человек выздоровели, 6 умерли. На первом месте по числу зараженных – Мариуполь, на втором – Славянск. На фоне ослаблений карантина в области, в Славянске решили продлить жесткие ограничения. Ведь семерых горожан сейчас лечат в инфекционной больнице Константиновки. Одна жительница города – в тяжелом состоянии.

По состоянию на 11 июня в инфекционной больнице Константиновки лечат 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной болезнью. 7 человек из Славянска, и еще по одному из Дружковки, Константиновки, Доброполья и Краматорска.

Надежда Шейченко, руководитель больницы, рассказала Радио Донбасс.Реалии, что в тяжелом состоянии 67-летняя жительница Славянска.

Она уже длительный период на ИВЛ. Возраст, и сопутствующие патологии: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца



«Одна тяжелая женщина у нас на ИВЛ остается. Она уже длительный период на ИВЛ. Возраст, и сопутствующие патологии: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца. Обычно «корона» так и протекает: там, где есть сопутствующие патологии. А остальные: пневмонии, бронхиты средней тяжести и удовлетворительное состояние у всех», – сообщила Шейченко.

«Проблема с лекарствами решена» – Шейченко

В конце апреля Надежда Шейченко рассказывала нам, что есть проблемы с препаратами для больных в тяжелом состоянии. После публикации материала в больницу приходил опросник от МОЗ, где надо было указать потребности в препаратах. Но, как говорит Шейченко, централизованной закупки лекарств для тяжелых больных так и не было.

Но решение нашли. Больница заключила контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Сейчас идет процесс закупки препаратов.

Мы имеем возможность покупать препараты для коронавирусной инфекции те, которые считаем нужными



«Мы подписали на три месяца пакет «на коронавирус». И нас НСЗУ профинансировала, и мы теперь имеем возможность покупать сами препараты для коронавирусной инфекции те, которые считаем нужными. Поэтому у нас сейчас эта проблема решена вот таким образом», – рассказывает Шейченко.

А еще в больнице появились новые аппараты ИВЛ: два уже получили, на следующей неделе доставят еще два. Как говорит руководитель больницы, всего будет шесть аппаратов, по одному на каждую койку интенсивного лечения.

Также на подходе восемь новых кислородных концентраторов. Теперь больница ищет возможности для покупки переносного рентген-аппарата.

Поскольку есть больные носилочные и тяжелые, нам желательно иметь палатный аппарат



«У нас рентген-аппарат хороший, новый. Но он стационарный. А поскольку есть больные носилочные и тяжелые, поэтому нам желательно иметь палатный аппарат. Сейчас стоит на повестке дня. 1,2 миллиона гривень – это средней мощности, но достаточен для графии органов грудной клетки».

Что в области?

10 июня в Донецкой области подтвердили 23 случая заражения коронавирусом. По одному случаю в Торецке и Мариуполе, и 21 – в Славянске.

Руководитель области Павел Кириленко уверяет, что заболевшие жители Славянска контактировали с инфицированными ранее сотрудниками местного предприятия «ПКФ Энерготехсервис».

Весь прирост – это исключительно контактные лица, узкий круг или члены семей



«Весь прирост, который есть, – это исключительно контактные лица, узкий круг или члены семей, или люди, с которыми контактировали больные накануне», – сказал Кириленко.

По его информации, сейчас предприятие, где изготавливают изоляторы, арматуры и монтажные приспособления, приостановило работу.

Также руководитель области говорит, что теперь лаборатория в Славянске может делать в два раза больше исследований – около 200 тестов в сутки. Все благодаря оборудованию, которое купили при поддержке правительства Германии. На него потратили более 360 тысяч гривень.

А еще чиновники говорят, что показатели, которые позволяют ослабить карантин, в Донецкой области – «зеленого» цвета.

Например, показатель заболеваемости – 5 человек на 100 тысяч населения. Загружено 2,5 % мест в больницах, которые выделили для зараженных COVID-19. Показатель обследования жителей – 14,36 на 100 тысяч населения.

Как сказал Павел Кириленко, с 10 июня этого года начинают работать базы отдыха и пансионаты. Но в каждом случае решение об открытии будет принимать комиссии от местных властей.

Поезда проходят мимо Славянска

Что касается Славянска, то здесь отложили ослабление карантина. Общественный транспорт возит жителей только по спецпропускам, троллейбусы работают до 18 часов в будние дни и не работают в выходные. Также временно прекратили междугородние перевозки.

А еще с 6 июня «Укрзалізниця» временно отменила остановку пассажирских поездов и пригородных электричек на станции «Славянск» и временно прекратила продажу билетов.

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