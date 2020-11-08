(Друкуємо мовою оригіналу)

Где дороже жить, на свободной или оккупированной территории? Конечно, мы выносим за скобки вопросы прав и свобод, незаконные задержания и пытки в подвалах. Для многих, кого это не коснулось, сравнение «где дороже колбаса» остается основным критерием уровня жизни. Недавно мы разобрались с разницей в зарплатах свободной и оккупированной частей Донбасса, теперь посмотрим, на что этих зарплат хватает.



Радио Донбасс.Реалии промониторило для этого анализа ценники в Луганске и Донецке (оккупированные города, бывшие центры областей), Северодонецке и Славянске (подконтрольные Украине, областной центр и крупный сосед областного центра). Все цены переведены в гривни по рыночному курсу на 6 ноября.

Мясо

Цены на мясо везде приблизительно равны. Разница есть в несколько гривен, в зависимости от того, где вы будете покупать мясной продукт – в большом супермаркете, магазинчике или на рынке. Так, в Луганске за курицу вы заплатите – 51-54 грн., в Донецке – 47-51 грн., в Северодонецке и Славянске – 46-50 грн.

Свинина в оккупированном Донецке дешевле, чем в Луганске – 84-88 грн. против 90-100 грн. В Северодонецке и Славянске – 95-110 грн.

Овощи

Овощные цены «скачут» во всех городах. Здесь все зависит не только от места покупки, но и от сорта, и откуда его привезли.



К примеру, в Луганске раньше можно было на рынке купить овощи из Станицы Луганской, которая находится под контролем Украины, а вот из-за закрытия блокпоста на карантин все вытеснили российские продукты, рассказывают местные жители.

Картофель в Луганске можно купить за 9-15 грн., буряк и морковь – за 10 грн, капусту – за 15 грн. В Донецке дороже стоит только капуста – от 16-22 грн. за кг. В свободной части Луганской и Донецкой областей цены на овощи ниже. Картофель – от 7 грн, от 5 грн – буряк, морковь и капуста.



Если вы не представляете себе зиму без овощного салата из помидоров, огурцов и зелени, то в ОРДЛО за кг овощей и пучок укропа/петрушки отдадите 40-45 грн. При том, огурцы в Донецке дороже в Луганске – 22-25 грн против 9-11 грн. На свободной части Луганской и Донецкой области такой же набор на салат обойдется почти в столько же – 43-47 грн.

Фрукты

Любители яблок в Луганске заплатят за килограмм от 19-25 грн, в Донецке – 23-27 грн. В Славянске и Северодонецке цены стартуют от 10 грн и доходят до 22 грн. Бананы везде дороже на 5-7 гривен: свободной части Луганской и Донецкой области – до 25 грн, в Донецке – 27 грн., но самые дорогие – в Луганске (29 грн).

Колбасы

Варенная колбаса в Донецке и Луганске стоит 100-150 грн, копченная – от 120. В Северодонецке и Славянске за «варенку» отдадите 70-135 грн, копченная дороже – 100-160 грн.

Сыр

Сыр на свободной части области обойдется покупателям в 110-220 грн, на оккупированной цены на него варьируются от 150 грн до 270 грн.

Сладости

«Подсластить» жизнь в Северодонецке и Славянске – дороже, чем в ОРДЛО. За шоколадные конфеты в среднем заплатите 26-30 грн, в Донецке и Луганске (это будут российские или белорусские) – от 45 грн. Но самое простое печенье на свободной части Луганской и Донецкой области – 8-15 грн, на оккупированной – от 15 грн.

На прошлой неделе в оккупации резко подорожало подсолнечное масло – с 25 грн до 37 грн. Лидеры подконтрольных России группировок объясняют, что скачки цен коснулись только тех продуктов, которые привозятся «из-за рубежа».

Хотя разница в ценах кажется небольшой, на нее стоит смотреть, отталкиваясь от зарплаты: минимальная в Украине – 4723 гривны, на ее оккупированных территориях группировками установлена – 2300 грн.

Средняя зарплата на свободной части Луганской области – 10773 грн., Донецкой – 12981 грн. В ОРДЛО максимальные зарплаты (это юристы, шахтеры, а также оклад в вооруженных формированиях) не поднимаются выше 8-9 тысяч грн.

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