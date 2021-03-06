Далай-лама прищепився вакциною CoviShield і закликав усіх не боятися й вакцинуватися

Духовний лідер тибетців далай-лама XIV отримав першу дозу вакцини від COVID-19 у лікарні міста Дгарамсала на півночі Індії, де міститься його резиденція в вигнанні.

Після щеплення він закликав усіх не боятися і вакцинуватися. За його словами, це дуже корисно, щоб відвернути можливі серйозні проблеми.

Як повідомив журналістам представник медичного закладу, 85-річний далай-лама прийшов до лікарні як пересічна людина. Після щеплення він іще 30 хвилин залишався в лікарні (це потрібно через можливість алергічної реакції в окремих людей).

Разом із далай-ламою прищепилися ще десять людей, які живуть із ним у його резиденції. Всі одинадцятеро отримали вакцину CoviShield розробки Оксфордського університету і британсько-шведської компанії AstraZeneca, яку за ліцензією виробляє Інститут сироваток в Індії – найбільший у світі виробник вакцин.

В Індії на цей час на COVID-19 хворіють чи хворіли понад 11 мільйонів людей, понад 157 тисяч із них померли. Країна почала кампанію щеплення в січні цього року. Першими вакцинували медиків і соціальних працівників. На початку березня програму розширили на осіб старшого віку і тих, хто перебуває в «зоні ризику» через стан здоров’я.

Вакцина CoviShield, що є торговельною маркою вакцини Oxford/AstraZeneca, виробленої в Індії, стала предметом агітаційної кампанії проти неї в Україні, яка закуповує цю вакцину. Проросійські сили, які намагаються, попри законодавчу заборону, просунути на український ринок російську вакцину «Спутнік-V», поширюють неправдиві чутки, ніби індійська вакцина відрізняється в гірший бік від тієї ж Oxford/AstraZeneca, виробленої в інших країнах. Поживу таким чуткам додає також непрозорість у процедурах закупівлі в Україні цієї вакцини.

В Україні державна кампанія вакцинації почалася тільки 24 лютого. Але станом на ранок 6 березня, за даними Міністерства охорони здоров’я, в усій Україні було прищеплено менш ніж 16 тисяч людей.