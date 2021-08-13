У Бердянську за підтримки США створили військове містечко Морської охорони

13 серпня у Бердянську відбулося урочисте відкриття дивізіону Морської охорони Маріупольського загону Державної прикордонної служби України. В церемонії взяли участь, зокрема, радник з морських питань Посольства США в Україні Кевін Кільєр і начальник Регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби України контрадмірал Олег Костур.

Зведене з нуля, військове містечко не має аналогів в Україні. Окрім житлових модулів, воно має технічні модулі та причали.

«Дивізіон є бойовою одиницею, яка виконує покладені на неї завдання і готова до реагування на будь-які події. Створено модульне містечко, причальний фронт, інфраструктуру і технічне забезпечення. Пункт базування забезпечить можливість швидкого реагування на різкі зміни в обстановці в Азовській операційній зоні. Корабельно-камерний склад дивізіону буде в змозі ефективно виконувати свої завдання. До цього тут була маневрена група катерів без інфраструктури, яку ви наразі бачите, яка є розвиненою і створеною для ефективного несення служби», – розповів заступник командира загону, командир дивізіону Дмитро Ушак.

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За словами Костура, наразі також планується створення центру реагування Морської охорони Державної прикордонної служби України в Одесі.

«В Одесі буде великий центр реагування Морської охорони, який забезпечить і базування, і технічне забезпечення. Але саме головне: ми в рамках цього проєкту будемо забезпечувати підготовку нашого персоналу за всіма видами нашої діяльності», – розповів він.

Для цього проєкту в рамках співпраці з Україною США наступного року передасть Морській охороні човни, дайверське та інше обладнання.

«Майже три роки тому ми розпочали шлях до створення Морської охорони. Ця співпраця почалася з оновлення приміщень і надання обладнання. Програма з питань експортного контролю та безпеки кордонів використала в якості технічної допомоги майже 6 мільйонів доларів для досягнення цієї цілі. І цю роботу ще не завершено, оскільки розпочався новий етап проєктування центру технічної підтримки в місті Одеса вартістю 12 мільйонів», – сказав Кевін Кільєр.

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Він додав, що наступного року США планує почати передачу човнів вартістю також майже 12 мільйонів доларів.

Зведення військового містечка у Бердянську відбувалося в рамках реалізації міжнародного проєкту розбудови потенціалу морської прикордонної безпеки Програми з питань експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) Бюро з питань міжнародної безпеки і нерозповсюдження Державного департаменту США. Загальна вартість проєкту складає 4 мільйони доларів.