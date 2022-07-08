ЗСУ змусили війська РФ відійти від Верхньокам’янського – Генштаб ЗСУ

Українські військові завдали «потужного вогневого ураження» по позиціях противника біля Верхньокам’янського, чим змусили війська РФ відійти, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, також на Бахмутському напрямку противник обстрілював українські позиції поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки, Нью-Йорка та в районі Вуглегірської ТЕС. Здійснив авіаудари неподалік Берестового і Покровського. А за підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації війська РФ безуспішно намагалися вести наступ у районах населених пунктів Спірне та Івано-Дар’ївка. Зазнали втрат та відійшли.

Тривають бої поблизу Веселої Долини.

На Слов’янському напрямку, як повідомляють у штабі, війська РФ намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріляли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Мазанівки, Краснопілля, Гусарівки, Новопавлівки, Червоного, Вірнопілля та Хрестища. Їхні наступальні дії біля Богородичного після вогневого ураження зупинилися – з втратами відійшли.

На Краматорському напрямку противник обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Сіверськ, Серебрянка, Карпівка, Слов’янськ та Крива Лука, а біля Тетянівки зафіксовано авіаудар.



На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення.

У Генштабі повідомляють, що на Харківському напрямку противник веде оборонні дії та намагається покращити тактичне положення в окремих районах. При цьому не припиняє обстрілювати із ствольної та реактивної артилерії Харків та його околиці, а також інші населені пункти області.