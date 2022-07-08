ЗСУ змусили війська РФ відійти від Верхньокам’янського – Генштаб ЗСУ

Українські військові завдали «потужного вогневого ураження» по позиціях противника біля Верхньокам’янського, чим змусили війська РФ відійти, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.
За даними штабу, також на Бахмутському напрямку противник обстрілював українські позиції поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки, Нью-Йорка та в районі Вуглегірської ТЕС. Здійснив авіаудари неподалік Берестового і Покровського. А за підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації війська РФ безуспішно намагалися вести наступ у районах населених пунктів Спірне та Івано-Дар’ївка. Зазнали втрат та відійшли.
Тривають бої поблизу Веселої Долини.
На Слов’янському напрямку, як повідомляють у штабі, війська РФ намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріляли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Мазанівки, Краснопілля, Гусарівки, Новопавлівки, Червоного, Вірнопілля та Хрестища. Їхні наступальні дії біля Богородичного після вогневого ураження зупинилися – з втратами відійшли.
На Краматорському напрямку противник обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Сіверськ, Серебрянка, Карпівка, Слов’янськ та Крива Лука, а біля Тетянівки зафіксовано авіаудар.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення.
У Генштабі повідомляють, що на Харківському напрямку противник веде оборонні дії та намагається покращити тактичне положення в окремих районах. При цьому не припиняє обстрілювати із ствольної та реактивної артилерії Харків та його околиці, а також інші населені пункти області.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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