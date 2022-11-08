У Зеленського пообіцяли Кремлю «болючу зустріч із реальністю»

Російська влада має хибне уявлення про вплив США на Україну і марно сподівається на позитивні для себе зміни після проміжних виборів до американського Конгресу. Про це ввечері 8 листопада написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Проблема Кремля – в тому, що він став заручником власної пропаганди і живе у світі фантазій. Вони щиро вірять, що Україна може здатися «по дзвінку» з Білого дому, та чіпляються за вибори як за останню надію. Зустріч із реальністю буде болючою. На міжнародно визнаних кордонах», – написав чиновник у твітері.

У США 8 листопада триває основний день голосування на виборах до Конгресу. Нині більшість у Палаті представників мають демократи, у Сенаті у республіканців є 50 місць, у демократів 48 (ще два місця у незалежних політиків, які найчастіше підтримують демократів). Прогнози показують, що за підсумками нових виборів республіканці можуть здобути більшість в обох палатах Конгресу.

Днем раніше, 7 листопада, наближений до президента Росії Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин визнав своє втручання в американські вибори.

«Панове, ми втручалися, втручаємося і втручатимемося. Акуратно, точно, хірургічно та по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій видалятимемо відразу обидві нирки та печінку», – наводить відповідь бізнесмена пресслужба компанії «Конкорд».