Командування: на фронті за добу відбулося 142 боєзіткнення, 37 – на Покровському напрямку

Українські Сили оборони «стійко відбивають спроби окупантів просуватися, розбивають плани та завдають ворогу значних втрат на різних ділянках фронту», повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 13 лютого.

Загалом командування зафіксувало 142 бойових зіткнення протягом минулої доби.

Російська армія 13 разів намагалася прорвати українські оборонні рубежі на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку відбулося одне боєзіткнення, на Лиманському армія РФ атакувала чотири рази.

ЗСУ зупинила шість російських спроб просунутися вперед на Слов’янському напрямку. 12 разів російські загарбники атакували на Костянтинівському напрямку – поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.





«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Удачне, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Покровськ, Молодецьке, Новопавлівка, Білицьке, Новопідгородне, Дачне та Іванівка», – йдеться в зведенні.

Армія Росії атакувала 24 рази на Гуляйпільському напрямку – у районах Гуляйполя та в бік Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Рибного.

На Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках російських штурмових дій не фіксували.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.







