Поліція оголосила «комплексні перевірки» в областях, де затримані високопосадовці

Голова Національної поліції України Іван Вигівський 21 травня наказав надіслати «комплексні перевірки» до Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської областей, де напередодні були затримані високопосадовці поліції. Перевірки очолять заступники Вигівського – Максим Цуцкірідзе, Андрій Нєбитов і Сергій Кобець.

«Метою перевірок є всебічне вивчення діяльності територіальних підрозділів, оцінка ефективності управлінських рішень, дотримання службової дисципліни та недопущення фактів корупції й зловживань серед особового складу. Позиція керівництва НПУ залишається незмінною – жоден випадок порушення закону, незалежно від посади чи звання, не буде проігнорований», – ідеться в повідомленні Нацполіції.

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора 20 травня повідомили про операцію з викриття низки посадовців Нацполіції на «кришуванні» діяльності моделей в інтернет-платформах із відвертим контентом. За даними правоохоронців, за грошову винагороду посадовці гарантували «підопічним» непритягнення до відповідальності за протиправний контент.

Серед затриманих, зокрема, начальник ГУНП в Івано-Франківській області, його заступник, перший заступник начальника Управління Нацполіції в Тернопільській області, заступник начальника управління Житомирщини та водій автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», який виконував роль посередника-кур’єра.

Фігурантам повідомили про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Досудове розслідування в цій справі триває.

Коментарі затриманих чи їхнього захисту наразі не оприлюднювалися.