Генштаб: від початку доби на фронті відбулось понад 70 боєзіткнень

Від початку доби 7 червня сили РФ 71 раз атакували позиції Сил оборони України, найбільше боїв відбувалося на Гуляйпільському та Покровському напрямках, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, ворог завдав одного авіаційного удару із застосуванням керованої авіаційної бомби, а також здійснив 50 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню», – зазначили у Генштабі.

Також відомо, що на Лиманському напрямку українські воїни відбивали 13 спроб армії РФ просунутися у районах Новоселівки, Дробишевого, Ставків, Діброви та в напрямку Шийківки та Лиману. Одне боєзіткнення триває.

«На Покровському напрямку російські загарбники 16 разів намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Новий Донбас, Новоолександрівка, Шевченко, Білицьке, Сергіївка. Одне боєзіткнення триває», – зазначили у Генштабі.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.



Цю тенденцію фіксує й американський Інститут вивчення війни (ISW): за їхніми підрахунками, за пів року інтенсивних штурмів (з грудня 2025-го по травень 2026 року) російські війська змогли просунутися на площі трохи більше як 40 квадратних кілометрів.



Українським силам вдалося суттєво зупинити російський наступ весняно-літньої кампанії 2026 року, пишуть аналітики.

21 травня міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).



