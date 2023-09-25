«Абрамси»: термінова доставка. Що відомо про новий план Путіна на осінь? Наступ ЗСУ | Свобода Live

Abrams в Україні. Що це дасть ЗСУ?

Перші американські танки Abrams уже доставлені в Україну, повідомив президент Володимир Зеленський.

Як це вплине на перебіг бойових дій?

Про це і не тільки дивіться в ефірі програми Свобода Live:

21 вересня про те, що перші американські танки M1 Abrams – вже в дорозі до України і прибудуть туди цього тижня, заявив президент США Джо Байден на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Байдена, ці танки будуть передані в додаток до схваленого ним нового пакету допомоги у сфері безпеки на 325 мільйонів доларів.

На початку року Вашингтон пообіцяв Києву 31 танк Abrams. Йдеться про танки, оснащені 120-мм бронебійними снарядами із збідненого урану.

Наказ Путіну Шойгу: що далі?

Президент РФ Володимир Путін міг дати міністру оборони Росії Сергію Шойгу термін до початку жовтня 2023 року, щоб покращити ситуацію на передовій, зупинити український контрнаступ та повернути російським військам ініціативу. Таке припущення роблять в американському Інституті вивчення війни.

Російське військове командування, можливо, віддає наказ про невпинні контратаки в надії змусити український контрнаступ досягти кульмінації, навіть високою ціною для російського військового потенціалу.