Автотранспорт та вугільні ТЕС є найбільшими забруднювачами повітря в Україні – екологи

Київ потрапив у світовий антирейтинг мегаполісів із найбільш забрудненою атмосферою. За даними порталу Iqar, що відстежує показники чистоти повітря в режимі реального часу, столиця України опинилася у десятці міст світу, де якість повітря є «нездоровою для чутливих груп населення».

Про показники забруднення

У своєму зверненні до Міжнародного дня чистого довкілля генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що нині кожний дев’ятий житель на планеті змушений дихати брудним повітрям. Наслідком цього є майже 7 мільйонів передчасних смертей щороку.

Що стосується України, то, за підрахунками фахівців, кожного року хвороби, спричинені шкідливими викидами в атмосферу, забирають життя близько 57 тисяч українців.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Б. Срезневського, протягом минулого тижня з 6 по 11 вересня у Києві значно зросли показники забруднення повітря, зокрема, суттєво збільшилася концентрація формальдегіду і оксиду вуглецю в атмосфері. «Червоними» точками на екологічній мапі столиці виявився центр Києва, проспекти Оболонський та Перемоги, а також Деміївська площа.

Київ періодично входить у топ найбільш забруднених міст світу. Лише за минулий рік українська столиця потрапляла до цього списку двічі – навесні та восени, зауважила у розмові з Радіо Свобода експертка громадської організації «Екодія» Марина Ратушна.

За її словами, за останні 20 років концентрація діоксиду сірки у Києві зросла вдвічі, а формальдегіду на 200%.

Про джерела

За офіційною статистикою, найбільшу кількість шкідливих речовин в атмосферу міста виробляє автотранспорт, на нього припадає близько 80% всього забруднення.

Показник кількості машин виріс вдвічі

«Якщо ще 5 років тому на 1000 жителів Києва припадало 213 автомобілів, то на початку цього року це число збільшилось до 407. Тобто показник кількості машин виріс вдвічі», – каже Марина Ратушна.

Ще одними з потужних джерел забруднення у Києві є:

комунальні теплоенергетичні підприємства;

сміттєспалювальний завод.

Як повідомляє сайт «Екополітика», минулого року в повітря столиці викинули майже 250 тисяч тонн шкідливих речовин.

Псують якість повітря також:

лісові пожежі;

горіння торфяників;

спалювання листя.

Про вугільні ТЕС – «біду» Європи

Промисловість є ще одним крупним забруднювачем повітря. Великі об’єкти у Запоріжжі, Маріуполі, Кривому Розі, Харкові продовжують псувати довкілля, зауважують природоохоронці.

Згідно з дослідженням аналітичного центру Ember, вугільні електростанції є найбруднішими у Європі. Українські ТЕС виробляють 72% всіх викидів зольного пилу, 27% двоокису сірки та 16% оксидів азоту.

10 років тому Україна приєдналась до Договору про Енергетичне співтовариство. Проте впродовж цього часу жодну з українських електростанцій, які були побудовані ще 40-50 років тому, не модернізували згідно з європейськими вимогами щодо викидів шкідливих речовин в атмосферу.

Шкідливі речовини небезпечні не лише для території, де є джерело забруднення

«Шкідливі речовини, саме мікроскопічні тверді часточки небезпечні не лише для території, де є джерело забруднення. Вони, на жаль, можуть розноситися повітрям на сотні кілометрів. Відтак це не є проблемою одного регіону чи країни, а й цілого континенту», – зазначає Марина Ратушна.

Про вихід

Щоб покращити ситуацію з чистотою повітря в українських містах, екологи пропонують: