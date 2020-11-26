Державний департамент США засудив дії влади Білорусі проти журналістів

Державний департамент США засудив дії влади Білорусі, спрямовані проти журналістів регіональних та іноземних ЗМІ. «Нормалізації відносин із режимом, який проводить репресії проти власного народу не буде», – запевнило Посольство США у Білорусі. Передає «Голос Америки»

США висловили занепокоєння через утиски незалежних ЗМІ у Білорусі та протиправні арешти журналістів.

«США закликають владу Білорусі поважати свободу преси і припитини принижувати та залякувати журналістів. Вони мають негайно і без умов звільнити тих, кого затримали лише за виконання їхніх професійних обов‘язків», – із такою заявою виступив заступник речника Державного департаменту США Кейл Браун.

Влада Білорусі висуває кримінальні звинувачення проти журналістів, існує загроза скасування статусу преси для місцевих ЗМІ, а також відбуваються скасування акредитації та затягування процедури переакредитації журналістів, які працюють на іноземні медіа, йдеться у заяві Посольства США в Білорусі.

«Жоден із представників ЗМІ не повинен зазнавати погроз, фізичного насильства, арештів, чи ув‘язнень просто за виконання своєї роботи, – наголошується в заяві. – Потужні та незалежні ЗМІ, вільний обмін та доступ до інформації є важливими для верховенства права у суспільстві».

«Нормалізації відносин із режимом, який проводить репресії проти власного народу не буде», – наголосили у Посольстві США у Білорусі.

Протести у Білорусі почалося після президентських виборів 9 серпня. Учасники протестів вважають вибори сфальсифікованими. Поліція Білорусі проводить арешти протестувальників, затриманих б'ють і катують.

Минулої неділі, за повідомленнями правозахисників, влада Білорусі затримала більше 200 учасників протестів.

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