Болтон пояснив, чому Трамп – не Обама, коли йдеться про Росію, і чому США полишили угоду з Іраном

Росія перебуває у складному становищі, переконаний радник з національної безпеки США Джон Болтон.

Коментуючи політику Трампа стосовно Росії, Болтон в інтерв’ю «Голосу Америки» зазначив, що ця політика є досить жорсткою: «Росія перебуває у складному становищі. Президент ввів багато жорстких санкцій стосовно Росії. Я не думаю, що це отримало відповідне визнання: в цій країні забагато політики. Кроки президента стосовно Росії були достатньою потужними і, вважаю, росіяни це відчули. Зараз вони намагаються розширити свій вплив в Україні, в інших районах Центральної та Східної Європи, тому у відносинах з Росією багато питань. Я думаю, вони не очікували, що ми зробимо деякі з цих кроків. Вважаю, президент Трамп продемонстрував, що він, очевидно, не є Бараком Обамою або одним з його попередників».

В інтерв’ю «Голосу Америки» Джон Болтон оптимістично відгукнувся про перспективи розв’язання кризи навколо ядерної угоди з Іраном. Трамп «просто зробив те, про що постійно говорив протягом останніх двох років», – наголосив Болтон.

Радник з національної безпеки США не очікує масштабного протистояння в результаті виходу США з угоди з Іраном.

«Не думаю, що буде протистояння, – заявив він. – Гадаю, неминуче, початок дії американських санкцій вплине на Європу. Думаю, їхня торгівля та інвестиції до Ірану впадуть також і, вважаю, тоді перед Іраном постане важкий вибір – вони хотіли б, щоб угода тривала, через економічні переваги. Ці переваги припиняться, а економіка є в важкому стані – навіть після зменшення санкцій ми бачили демонстрації по всій країні наприкінці минулого року. Тому, вважаю, буде дуже, дуже складно для Ірану це витримати».

– Якою є причина виходу президента з угоди стосовно Ірану? МАГАТЕ говорило, що Іран виконує угоду. Було обговорення стосовно грошей від розморожених активів, які належали Ірану і були повернені протягом адміністрації Обами. Багато було скарг, що ці гроші потрапляли до «Хезболли», в Ємен та Сирію, щоб боротись проти Ізраїлю. Це тому ми вийшли з угоди?

Угода не була ефективною в стримуванні Ірану від продовження програми ядерного озброєння. Вона не мала ефективних механізмів перевірки

– Справді, те, як Обама провів переговори з угоди, переваги, які надавались Ірану спочатку – це було однією з основних помилок. Однак за своєю суттю угода була не в стратегічних інтересах Америки. Вона не була ефективною в стримуванні Ірану від продовження програми ядерного озброєння. Вона не мала ефективних механізмів перевірки. Ми уклали угоду, не знаючи нічого, крім того, що нам давала наша розвідка, стосовно військової програми Ірану. І МАГАТЕ просто не мало адекватних можливостей для інспекцій, тому ми знаємо, що в основі угоди була брехня про військові наміри Ірану і нещодавня інформація, озвучена Ізраїлем, це підтверджує.

– Я розумію, що в основі була брехня, про це говорив прем’єр-міністр Нетаньягу та ізраїльська розвідка, однак чи не є угода угодою і чи не заважає така політика укладанню угоди між США та Кім Чен Ином з Північної Кореї?

Коли Джордж Буш вийшов з угоди про обмеження систем протиракетної оборони, це було не тому, що Росія його порушувала, хоча, можливо, так і було, це було тому, що світ змінився

​– Я не думаю, що будь-яка угода, що заснована на шахрайстві, є дійсною і, думаю, це насамперед її підриває, однак президент також має піклуватись про стратегічні інтереси Сполучених Штатів. Коли Джордж Буш вийшов з угоди про обмеження систем протиракетної оборони, це було не тому, що Росія його порушувала, хоча, можливо, так і було, це було тому, що світ змінився. І, я думаю, що угода стосовно Ірану ніколи не була в інтересах Америки, і вона з часом не поліпшилась, і, думаю, це підвищує шанси укласти угоду з Північною Кореєю, так як Північна Корея може собі сказати: «очевидно, ми не отримаємо таку сприятливу угоду, як Іран, тому, якщо ми хочемо хоч якоїсь угоди, вона має бути більше на умовах США».

– Наскільки це серйозно? Чи 12 червня (запланована дата зустрічі Трампа та лідера Північної Кореї – ред.) буде стояти питання їх бажання загалом віддати ядерну зброю?

Ми говоритимемо про хімічну та біологічну зброю, про їхні ракети, про викрадення громадян Японії та Південної Кореї

– Дивіться, денуклеаризація має історію. В 1992-му Північна Корея погодилась не тільки позбутись ядерної зброї, але і на початку позбутись збагачення урану, а потім переробки плутонію. Тому ми насправді в ядерній сфері не просимо чогось, на що вони раніше не погодились. Ми також говоритимемо про хімічну та біологічну зброю, будемо говорити про їхні ракети, будемо говорити про викрадення громадян Японії та Південної Кореї – ми забрали наших трьох американських заручників, тому це гарна новина. Якщо режим Північної Кореї прийме важливе стратегічне рішення вийти з бізнесу зброї масового знищення, тоді у нас буде шанс на прогрес.

– Чи посилив Китай свої зобов’язання в цій сфері? Цікаво те, що Кім Чен Ин після першої подорожі одразу провів іншу подорож до Китаю. Чи змінюються підходи Китаю до цих питань?

– Президент мав чудову розмову з Сі Цзіньпіном декілька днів тому. Він дуже чітко зазначив, що не припинить тиск під час підготовки до зустрічі. Тому це – фактично перевірка для Китаю також, чи готові вони підняти зусилля на більш серйозний рівень.

– Як стосовно наших військових в Південній Кореї – чи це є предметом переговорів?

– Ні, вони не є предметом торгу. Дивіться, якщо колись дві Кореї знову об’єднаються, ми матимемо іншу стратегічну ситуацію, яка зовсім не схожа на те, що ми маємо зараз.