Бійці РДК та «Легіону Свобода Росії» зайшли до Бєлгородської області РФ: що відбувається?

Вранці 22 травня бійці «Російського добровольчого корпусу» повідомили, що знову зайшли на територію Росії. Вони опублікували відео на тлі дорожніх знаків біля сіл Любимівка, Безлюдівка та Чуровичі Брянської та Білгородської областей РФ. А «Легіон Свобода Росії» опублікував відео із закликом до росіян не чинити опір «звільненню від диктатури Путіна».

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Пізніше легіон повідомив про «звільнення» Козинки Бєлгородської області та рух до російського Грайворона на кордоні з Україною. Губернатор області В'ячеслав Гладков заявив, що на територію Грайворонського округу нібито зайшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ», і що ЗС РФ разом із Росгвардією та ФСБ «вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника».

Спікер ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що «Легіон Свобода Росії» та «РДК» проводять операцію щодо створення на території Бєлогородської області «смуги безпеки» для захисту громадянських українців. За його словами, у цих загонах воюють лише громадяни Росії.

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«РДК» вже заявляв, що перетинав кордон Росії у Брянській області на початку березня цього року. Тоді бійці заявили, що їхня мета – показати, що росіяни зі зброєю в руках можуть боротися з режимом Путіна.

Головні питання випуску:

Навіщо Україна дозволяє «РДК» та «Свободі Росії атакувати РФ зі своєї території?

Чи можуть озброєні громадяни Росії залишитись на території Бєлгородської області?

І як росіяни та Путін відреагують на перехід війни на територію РФ?