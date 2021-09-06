6 вересня: цей день в історії і чого очікувати сьогодні

Які події очікуються?

У Сімферополі відбудеться засідання суду над кореспондентом Радіо Свобода Владиславом Єсипенком. Окупаційна влада звинувачує Єсипенка в незаконному виготовленні вибухових речовин і незаконному зберіганні зброї. На початку липня російський суд у Криму продовжив йому арешт до 18 грудня 2021 року.

Юдейські громади світу розпочнуть святкування єврейського нового року, Рош га-Шана. В Україні одне з найгучніших святкувань відбувається в Умані на Черкащині, куди щороку приїжджають тисячі прочан-хасидів із Ізраїлю й інших країн.

Окружний суд Гааги (Нідерланди) продовжить слухання у справі збитого малайзійського авіалайнера рейсу МН17 у небі над окупованою частиною Донбасу в липні 2014 року.

У Мінську суд має оголосити вироки білоруським опозиціонерам Марії Колесниковій і Максимові Знаку. Їх обвинувачують у спробі захоплення влади, публічних закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці, і створенні екстремістського формування. Державне обвинувачення вимагає для них ув’язнення в колонії на 12 років.

Цей день в історії

1924 року народився Михайло Брайчевський – історик та археолог. Переконаний захисник української мови, Брайчевський критикував політику русифікації, нищення пам’яток історії й культури. За працю «Приєднання чи возз’єднання» (1966), де він рішуче розкритикував офіційну радянську інтерпретацію Переяславської ради 1654 року, і за підпис під листом української інтелігенції на захист жертв брежнєвських репресій («Лист 139-ти») був звільнений з роботи. Його праці не друкували, Брайчевського не допускали на конференції і забороняли посилатися на його твори. Наприкінці 1980-х став одним із засновників «Руху за перебудову» (нині – політична партія «Народний рух України»). Помер 23 жовтня 2001-го в Києві.

1968 року Свазіленд (нині Есватіні) проголосив незалежність.

1991 року Радянський Союз визнав незалежність балтійських країн – Естонії, Латвії і Литви.