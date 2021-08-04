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Суспільство

4 серпня – що очікувати в цей день і що було в історії

Колишній суддя Микола Чаус

Які події очікуються?

  • Вищий антикорупційний суд України розгляне клопотання Національного антикорупційного бюро про арешт колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.
  • В Мінську в закритому режимі розпочнеться процес над членами президії Координаційної ради білоруської опозиції Марією Колесниковою і Максимом Знаком.
  • На Олімпіаді в Токіо українці Парвіз Насібов та Жан Беленюк (який є народним депутатом) виступатимуть у фіналах змагань з греко-римської боротьби у категоріях до 67 та до 87 кілограмів. Плавчиня Христина Панчишко виступить у фіналі жіночого марафону (10 км).

Цей день в історії

  • 1687 року Івана Мазепу обрано гетьманом Лівобережної України.
  • 1854 року народилася видатна акторка і театральна діячка Марія Заньковецька.
  • 1944 року в Амстердамі гестапо заарештувало 15-річну Анну Франк, яка в своєму щоденнику задокументувала переслідування нацистами євреїв на окупованих Німеччиною територіях.
  • 1961 року народився 44-й президент США, лауреат Нобелівської премії миру Барак Обама.
  • 2020 року потужні вибухи в порту столиці Лівану Бейруті спричинили значні руйнування і призвели до загибелі щонайменше 220 осіб.
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