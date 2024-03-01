Наступ Росії: де і за рахунок чого можна зупинити російську армію

Де зупиниться армія РФ після Авдіївки: бої, лінії оборони

Війська РФ просунулися на захід від Авдіївки і захопили кілька населених, пише Інститут вивчення війни. Утім аналітики ISW не підтверджують російських заяв про взяття Бердичів, Тоненького та Орлівки. Водночас командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський каже, що на Авдіївському напрямку армія Росії нарощує чисельність штурмових груп і має деякі локальні успіхи. Втім сили оборони подекуди відновлюють втрачені позиції, повідомив Тарнавський.

Війська РФ отримали підкріплення під Авдіївкою? Як російська армія змінює тактику?

Taurus для ЗСУ: Британія просить Німеччину?

Представники уряду Великої Британії приватно закликають Німеччину надати Україні далекобійні ракети Taurus, пише агенція Bloomberg. Однак федеральний канцлер Олаф Шольц напередодні заявив, що Берлін не буде поставляти Україні Taurus, оскільки вони можуть долетіти до Москви.

Чи можливо переконати Шольца?

Прощання з Навальним у Москві: тисячі людей, ОМОН і затримання

У Росії попрощалися із Олексієм Навальним під вигуки «Не простим: Долой царя!». На церемонію зібралися тисячі людей, але їх попрощатися із опозиційним політиком не пустили. ОМОН затримував людей. Чи перетворилося прощання на політичну акцію?

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