Радіо Свобода Weekly: Дефіцит вугілля і «червона зона» у п'ятьох областях

У чотирьох областях запровадять червоний рівень епіднебезпеки

З 18 жовтня червоний рівень епіднебезпеки запровадять у Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Раніше з 15 жовтня червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 вже оголосили у Херсонській області.

Освітян, які не вакцинуються від COVID-19 до листопада, відсторонять від роботи

Освітян, не вакцинованих від COVID-19 до листопада, відсторонять від роботи, повідомляє Міністерство охорони здоров’я з посиланням на міністра Віктора Ляшка.

Про обов’язкову вакцинацію, третю дозу, COVID-шахрайство і зарплати медиків. Інтерв’ю з керівником міністерства охорони здоров'я

Кого вакцинуватимуть «примусово»? Чи можна одночасно вакцинуватися проти коронавірусу і грипу? Коли ж з’явиться українська вакцина і чи зможуть прості «смертні» лікуватися у «Феофанії»? Відповіді на ці та інші запитання – в «Суботньому інтерв’ю» міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка для Радіо Свобода. Можна дивитись відео або читати.

РНБО затвердила План оборони України – над ним працювали два роки

Під час засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) 15 жовтня вперше в історії затвердили План оборони України. Деталі документа не розголошуються.

Поза чергою. Як Зеленський і Шефір сприяли спробам вивести активи з банку Курченка

Президент Володимир Зеленський і його радник Сергій Шефір, ще до походу у велику політику, намагалися забрати гроші зі своїх депозитів із проблемного «Брокбізнесбанку» в обхід визначеної законом черги.

Журналісти виявили, що Арахамія користувався літаками «структур Фірташа» – депутат відреагував

Голова депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія двічі користувався приватними літаками компанії, яка опосередковано пов’язана з олігархом Дмитром Фірташем, повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на свої джерела. Що відповів депутат?

Дорогий газ і дефіцит вугілля: чому Україна знову не готова до зими?

Україна наближається до опалювального сезону з проблемами в енергетиці, найпомітніші з яких – нестача вугілля на ТЕС та галопування світових цін на енергоносії. Енергетики говорять про низку об’єктивних причин цього, Міненерго – готується компенсувати дефіцит за рахунок максимального використання атомної енергетики, а імпорт електрики з Росії наразі не розглядає. Що відбувається в енергетиці та чого чекати взимку? Це з’ясовувало Радіо Свобода.

«Там проводили пекельний парад». Чому поліціянтка, яка врятувалась з окупації, плакала, побачивши мирний Лисичанськ

По піщаному берегу міського озера у Сєвєродонецьку на Луганщині крокує дівчина у поліцейській формі. Усміхнена й жвава, хвилину тому вона обома руками витирала з очей та щік сльози, що зрадницьки виступили, коли пригадувала події 2014-го. Радіо Свобода розповідає історію Катерини Листопад.

КПВВ «Чаплинка» на адміністративному кордоні між Кримом і материковою частиною України припиняє роботу з 19 жовтня. Це було питання часу?

Контрольний пункт в'їзду-виїзду «Чаплинка» на адміністративному кордоні між Кримом і материковою частиною України припиняє роботу з 19 жовтня, ‒ таке розпорядження видав перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Шибаєв. Чому влада ухвалила таке рішення, і якими будуть його наслідки?

Грузія: тисячі людей вийшли на вулиці Тбілісі з вимогою звільнити Саакашвілі

Тисячі людей зібралися сьогодні на площі Свободи в центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, передає грузинська служба Радіо Свобода. За словами друзів, політик наразі продовжує голодування.

День захисників і захисниць України у фотографіях

14 жовтня до Дня захисників і захисниць в містах України відбулися марші учасників бойових дій і акції зі вшанування пам’яті загиблих військових. Як в Україні пройшов День захисників і захисниць? Дивіться у світлинах Радіо Свобода.