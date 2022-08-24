День Незалежності під обстрілами: що буде далі?

У 1991 року Верховна Рада проголосила незалежність України від СРСР. Як відбувалися ті історичні події?

Зараз Україна зустрічає 31-у річницю Незалежності в стані повномасштабної війни з Росією.

Наскільки важливий для громадян України цей День і сама Незалежність у час, коли скрізь лунають сирени повітряної тривоги?

Як оцінюють Незалежність України українці, які зараз живуть за кордоном? і за кордоном?

Про це і не тільки говоримо в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода.