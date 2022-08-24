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Війна

День Незалежності під обстрілами: що буде далі?

«Ми не сідаємо за стіл переговорів через страх, із пістолетом біля скроні. Для нас найстрашніше залізо – не ракети, літаки, танки, а кайдани. Не окопи, а окови. І ми піднімемо руки вгору лише один раз – коли святкуватимемо нашу перемогу» - Зеленський
  • У 1991 року Верховна Рада проголосила незалежність України від СРСР. Як відбувалися ті історичні події?
  • Зараз Україна зустрічає 31-у річницю Незалежності в стані повномасштабної війни з Росією.
  • Наскільки важливий для громадян України цей День і сама Незалежність у час, коли скрізь лунають сирени повітряної тривоги?
  • Як оцінюють Незалежність України українці, які зараз живуть за кордоном? і за кордоном?

Про це і не тільки говоримо в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода.

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