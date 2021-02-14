Радіо Свобода Weekly: Депутати «на килимі» у Зеленського та погодні сюрпризи в Україні

Окрема думка чи президентські амбіції: яку політичну гру веде спікер Верховної Ради Дмитро Разумков?

Як би не намагався очільник Верховної Ради Дмитро Разумков словами переконати журналістів і суспільство в тому, що у нього немає президентських амбіцій, його дії та рішення все одно продовжують наштовхувати багатьох на думки про його окрему політичну гру.

Олії у вогонь підливає і те, що все частіше прізвище спікера фігурує в різноманітних соціологічних рейтингах, які свідчать про його лідерські позиції. Чи справді Разумков веде окрему гру? У чому вона полягає? І якими можуть бути її наслідки? Відповідь на ці запитання намагалося знайти Радіо Свобода.

Єрмак назвав причини падіння рейтингу Зеленського

Голова ОП Андрій Єрмак назвав пропаганду, що працює проти української влади, і недостатній рівень розвитку інформаційної політики в Україні серед головних причин падіння рейтингу президента Володимира Зеленського.

«Причина перша – є якась закономірність, непрості часи, COVID, ми спостерігаємо цю тенденцію не тільки в Україні. Причина друга – проти української влади цілеспрямовано всі два роки працює найпотужніша машина як всередині країни, так і ззовні... Сьогодні потік брехливої інформації, не критики, а практично відвертих образ, просто не припиняється. Не будемо говорити, звідки, хто замовник – це всім відомо, не потрібно навіть говорити. Третя причина – рівень інформаційної політики залишає бажати кращого», – сказав Єрмак в ефірі телеканалу «Україна 24».

Тарифи, імпорт електроенергії з Росії і бої олігархів: інтерв’ю в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко каже, що посади не мають значення, але у випадку непризначення його міністром, на посаді першого заступника не залишиться. Ситуація у галузі, за його словами, нині патова, а для впровадження системних рішень потрібні повноваження.

Як довго газ буде за ціною 6,99? Хто винен у тому, що Україна почала імпортувати з Росії електроенергію, чому розконсервовують закриті шахти і чи вдалося дійти спільної мови з Разумковим? Про це і більше в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко розповів Радіо Свобода в «Суботньому інтерв’ю» .

«На килимі» у президента: для чого Зеленський викликає на Банкову «слуг», які голосують всупереч фракції?

В Офісі президента відбулася зустріч Володимира Зеленського з групою депутатів від «Слуги народу». Про це, з посиланням на власні джерела, повідомило кілька ЗМІ. Чому президент вирішив викликати «слуг народу» до себе «на килим»? Чи не є це втручанням у діяльність парламенту з боку Банкової? І чи є під загрозою подальше існування монокоаліції? Читайте у матеріалі.

Василь Вірастюк розповів, навіщо пішов у політику

Василь Вірастюк – український спортсмен та актор буде балотуватися у народні депутати від партії «Слуга народу» на окрузі № 87. За словами Вірастюка, пропозицію піти в політику йому зробив президент Володимир Зеленський.

ЄС може зняти санкції із сина Януковича, Арбузова, Табачника та Клименка

Дипломати ЄС розглядають можливість зняти санкції з Олександра Януковича, сина колишнього президента України Віктора Януковича, колишнього першого віцепрем’єра та ексголови Національного банку України Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника, повідомили Радіо Свобода джерела в ЄС.

Там, де санкції відіграли свою роль, їхня дія може бути завершена. Так цю інформацію прокоментував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Погода в Україні готує сюрпризи: 30 градусів морозу та сильні хуртовини

На Україну насуваються сильні морози і хуртовини. Від ночі на понеділок, 15 лютого, протягом близько трьох днів температура повітря може падати до мінус 30 градусів, попереджають синоптики, дещо тепліше стане лише на наступні вихідні. Вони кажуть, що менші морози очікують лише на Одещину та Закарпаття. Втім, таке раптове похолодання ніяк не свідчить про хибність теорії глобального потепління, зауважують науковці. Прогнози і пояснення експертів зібрали журналісти Радіо Свобода.

Відео з адвокатом на онлайн-засіданні суду в образі котика швидко стало вірусним

У США трохи не за планом пішло онлайн-засідання техаського окружного суду в справі про контрабанду На початку засідання, що проводилося через Zoom, 69-річний адвокат Род Понтон з'явився в образі кошеняти. Відеозапис потрапив в інтернет і швидко став вірусним, його подивилися мільйони глядачів.

Українська громада в Іспанії звернулася до уряду країни через діяльність Шарія

Громада українців в Іспанії звернулася до місцевого уряду через діяльність блогера Анатолія Шарія. У тексті звернення до міністра внутрішніх справ Фернандо Ґранде-Марласки іспанською та українською мовами, українська спільнота зазначає, що поважає право на свободу висловлювань, але має підозри щодо намірів Шарія. Це обґрунтовується зокрема тим, що, за даними медіа, він придбав віллу в Іспанії вартістю приблизно в 1 мільйон євро.

«Ми стурбовані походженням фінансування, яке дозволяє йому мати таку високу купівельну спроможність, і, перш за все, проведенням численних дезінформаційних заходів, що дискредитують Україну», – повідомляє організація.

Забанити Попова і Скабеєву. Що стоїть за рішенням Латвії про заборону 17 російських телеканалів?

У Латвії цього тижня з терміном на один рік аборонили ретрансляцію телеканалу «Россия-РТР», програма якого майже повністю повторює програму телеканалу «Россия-1». Причиною стали «розпалювання ворожнечі» та «заклики до війни», які регулятор побачив у випусках ток-шоу «60 минут» Євгена Попова та Ольги Скабеєвої, а також у програмі «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Потім Латвія заборонила ще 16 російських телеканалів. Чим мотивує такі кроки офіціна Рига, вдавшись до заборони невдовзі після рішення України заборонити три проросійські канали? Читайте.

Як пов’язані купівля вакцини в Росії та війна на Донбасі

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що не слід купувати вакцину проти коронавірусної інфекції у тих, хто на ці кошти потім купуватиме амуніцію для використання на Донбасі. На думку міністра, невдовзі з’являються «сотні» виробників. Ландсбергіс також наголосив, що підтримує позицію прем’єра Інгріди Шимон, яка заявила, що Литва не купуватиме російську вакцину, навіть якщо її зареєструє Європейське агентство з лікарських засобів.

«Адже ми, напевно, не захочемо купувати вакцину у тих, хто потім на ці гроші буде купувати амуніцію, для, наприклад, використання на сході України», – сказав міністр.

Кабінет міністрівзаборонив реєстрацію в Україні вакцини від коронавірусного захворювання COVID-19, розробленої в Росії.

Резиденції та автопарк Лукашенка: як живе правитель Білорусі, який називає бізнесменів «буржуями»

Олександр Лукашенко не дуже добирав слова, коли критикував бізнес під час скликаних ним Всебілоруських народних зборів. Такою була його реакція на виступ голови бізнес-спілки Білорусі Жанни Тарасевич, яка поскаржилася на численні бюрократичні перепони у веденні бізнесу. «Накрали», «буржуї», «вирізатимемо розпеченим залізом» – такі слова, серед інших, вимовив Лукашенко зі сцени зібрання. А як живе сам правитель Білорусі: чим користується, на чому їздить і літає?

Міхал Чайковський: буремна доля й авантюрна вдача «слов’янського Гарібальді»

Міхал Чайковський (1804-1886) – один із найколоритніших персонажів української і не лише української історії ХІХ століття. Цей польський шляхтич родом з-під Бердичева прожив довге і дуже буремне, барвисте життя. Учасник польського повстання 1830-1831 років, після якого емігрував, згодом прийняв іслам і поступив на службу Османської імперії під іменем Мехмеда Садик-Паши. Відзначився під час Кримської війни, організувавши у складі турецької армії козацьку кавалерійську бригаду. На схилі років повернувся в Російську імперію і знову змінив релігію – прийняв православ’я. Більше про цю неоднозначну постать – в «Історичній Свободі» .

«Не пускала до хати, то убили на подвір’ї»: розкуркулені роди Усиків із Київщини, Чобанів із Хмельниччини та Кріпаків із Дніпропетровщини

Радіо Свобода продовжує публікувати історії із редакційної пошти, надіслані нащадками розкуркулених родин.

«Із 4-х вишів виганяли, як дізнавалися, що син розкуркуленого», – пише Наталія Чобан про діда, який дуже хотів стати лікарем, але змушений був відмовитися від батька, щоб змогти отримати освіту.

Ваше Радіо Свобода Weekly

Радіо Свобода Weekly – усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щонеділі о 15-й годині якраз до Вашої післяобідньої кави. Підписатись на розсилку можна тут.