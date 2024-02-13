Донбас. Головне за день: Росія просунулась біля Бахмута, удар по Нью-Йорку, мобільні клініки

Коротко про головні події 13 лютого, що важливі для українського Сходу.

Фронт

На Бахмутському напрямку, за даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони відбили 19 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Аналітики проєкту DeepState відзначили просування російських військ північніше Іванівського.

Українські сили продовжують стримувати війська РФ, які намагаються оточити Авдіївку. Біля Мар'їнки, а також поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки відбито 35 атак.

Обстріли Росією цивільних

Російські війська поцілили по селищу Цукурине у Селидівській громаді на Донеччині, повідомили у місцевій військовій адміністрації. Удар було завдано з РСЗВ «Ураган».

В результаті атаки пошкоджено 2 двоповерхових житлових будинки, легковий автомобіль і лінія електромереж. Постраждалих і загиблих внаслідок обстрілу немає.

Крім того, авіабомбами війська РФ вдарили по Нью-Йорку. Поранена одна людина. Станом на 11 ранку, за повідомленням поліції Донеччини, ще дві людини могли перебувати під руїнами п'ятиповерхівки.

Руйнування отримали дитсадок, школа, три багатоквартирні та 17 приватних будинків.

Прощання з пілотом із Луганщини

У Вінниці попрощались із пілотом Владиславом Риковим.

«Одного з найкращих пілотів Су-25 Владислава Рикова з Луганщини поховали у Вінниці», – написав у телеграм-каналі голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Пілот загинув вранці 7 лютого у небі Донеччини – російські військові поцілили в літак ракетою Р-37. Це був 385-й політ Владислава.

Посмертно пілоту Рикову присвоєно військове звання «полковник». Також він – повний кавалер орденів «За мужність», «Богдана Хмельницького» та ордена «Святого Юрія Переможця».

Поховали Владислава Рикова на Алеї Слави у Вінниці – місті, в якому він мріяв оселитись після перемоги. У пілота лишилась дружина та маленька донька.

Медична допомога на прифронтових територіях

Лікарі проєкту «Мобільні клініки» здійснюють виїзди у населені пункти Донеччини для надання допомоги жителям прифронтових громад.

За повідомленнями Донецької ОВА, медики проводять діагностику, надають першу медичну допомогу та ліки, необхідні для проходження курсу лікування за встановленими діагнозами.

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