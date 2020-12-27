Зброя для України: як посилюватиметься ЗСУ в 2021 році

Бюджет Міноборони в 2020-му досяг 117 мільярдів гривень. Це рекордна для України цифра. Понад 21 мільярд з цієї суми був призначений для закупівлі нових видів озброєнь і техніки. У наступному році фінансування залишиться на тому ж рівні, хоча, за словами військового керівництва, переозброєння ЗСУ вимагає значно більших ресурсів. На що в таких умовах зробить ставку українська армія, яка техніка повинна посилити військо і в чому 2021-й рік має стати унікальним для Збройних сил? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»​.​

Ракетні комплекси

У червні цього року на полігоні в Одеській області відбулись фінальні випробування українського протикорабельного ракетного комплексу «Нептун». Із поставленим завданням техніка впоралась, знищивши надводну ціль на відстані 80 кілометрів.

Береговий комплекс озброєний крилатими ракетами. Створений для протидії російській агресії на Чорному та Азовському морях. Максимальна дальність ураження – майже триста кілометрів. Від початку робіт і до фінальних випробувань минуло 6 років.

80 відсотків, напевно, не вірили, що це закінчиться успіхом. Але я точно знав, що закінчиться успіхом

«Скажу прямо: багато, 80 відсотків, напевно, хто ставив нам завдання і супроводжував роботи, не вірили, що це закінчиться успіхом. Але я точно знав, що закінчиться успіхом, інакше б не взявся за таку роботу. Тому що, ви розумієте, бюджетні гроші і чималі. Ми повністю включилися в цю роботу і включили в цю роботу близько 20 підприємств України», – розповідав у вересні цього року генеральний директор ДККБ «Луч» Олег Коростельов. Саме на цьому підприємстві і був розроблений комплекс.

У серпні техніку взяли на озброєння ЗСУ. Перший дивізіон «Нептуна» Міноборони хоче отримати вже в 2021-му. Але, як пояснюють оглядачі, це не означає, що вже в наступному році техніка стане реальною загрозою для російських кораблів.

Навіть якщо його включать в ДОЗ цього року, то на виробництво треба не менше від року

«Навіть якщо його включать в ДОЗ цього року, то на виробництво треба не менше від року. Між тим, щоб сформувати комплекс і він набув спроможностей, мине ще, напевно, з рік. Тому наявність комплексу, навченого, підготовленого розрахунку, розуміння тактики застосування, плюс наявність боєкомплекту – це все десь два-три роки мінімум при найкращих розкладах», – пояснює голова правління «Українського мілітарного центру» Тарас Чмут.

Патрульні катери

За таких умов одним із головних пріоритетів у наступному році стане посилення флоту. В 2021-му ВМС планують отримати від США три патрульні катери класу Island. На відміну від попередніх, ці судна передадуть відразу з озброєнням.

У 2021 році на озброєнні дивізіону патрульних катерів буде 5 катерів типу Island, які будуть мати відповідне озброєння

«Наразі ці катери знаходяться на ремонтних підприємствах Сполучених Штатів Америки. На цих катерах буде додатково встановлене озброєння та технічні засоби американського виробництва. », – ділиться планами командувач ВМС України Олексій Неїжпапа.



Ще більш важливе для ВМС рішення ухвалили цього літа. США схвалили продаж Україні найсучасніших бойових катерів Mark VI. Маючи вагу 72 тонни, вони здатні розвивати швидкість до вісімдесяти кілометрів на годину. Шість катерів Україна отримає безкоштовно, в межах програми військової допомоги.

Ми очікуємо першу партію цих катерів (Mark VI – ред.) до кінця 2022 року

«Ці катери, для порівняння з патрульними катерами типу Island, будуть застосовуватися не тільки в Чорноморській операційній зоні, але і в Азовській. Ці катери теж будуть мати на озброєнні гармати та системи управління виробництва США. Ми очікуємо першу партію цих катерів до кінця 2022 року», – додав Олексій Неїжпапа.

У 2021-му може розпочатись будівництво і ракетних катерів для українських ВМС. Велика Британія готова надати Україні кредит на півтора мільярда доларів, частина з якого призначена саме для поповнення флоту. Конкретний проєкт поки не називають, але вже відомо, що катер має бути озброєний вісьмома протикорабельними ракетами.

Важливий кінцевий результат – це наявність боєздатного плавзасобу у складі ВМС і розуміння, як його застосовувати з усіма відповідними складовими

«Це все досить позитивно, але важливий кінцевий результат, тому що меморандуми, угоди – в історії України цього було багато. Кінцевий результат – це наявність боєздатного плавзасобу, катера, корабля, у складі ВМС і розуміння, як його застосовувати з усіма відповідними складовими. Навіть після затвердження концепції москітного флоту ми вже бачили декілька етапів, коли були спроби її переграти. Тобто, ці всі процеси з приходом кожного нового командувача ВМС, кожного головнокомандувача, міністра оборони, вони щоразу переглядаються», – коментує плани ВМС України Тарас Чмут.

Самохідна артилерія

Ще один напрямок, де в 2021-му році хочуть посилити українську армію, –артилерія. Для цього Міноборони планує закупити чеські самохідні гаубиці Dana-M2 калібром 152 міліметри. Виробництво техніки вже почалося, і перші САУ мають надійти до війська в наступному році.

«Це глибока модернізація. Це не той зразок, який був прийнятий на озброєння під час Варшавського договору 1977 року. В новому зразку поміняли понад 80 відсотків складових частин. Цей зразок виготовлений 2018 року. І він є більш адаптованим до сучасних конфліктів у порівнянні зі зразком Dana-M1», – повідомив заступник міністра оборони України Олександр Миронюк.

Максимальна дальність стрільби чеської гаубиці – 25 кілометрів. Швидкість – 5 пострілів за хвилину. Окрім Чехії, САУ «Дана» також стоїть на озброєнні армії Польщі. А під час нещодавнього конфлікту в Нагірному Карабасі артилерійську установку в боях проти Вірменії використовували військовослужбовці Азербайджану.

«Чеський зразок має замінити буксовані гаубиці, які насправді дуже повільно розгортаються, у нас є проблеми зі стволами для гаубиць. Таким чином, купивши 22, 66 чи більше цих систем, ми ці потреби закриємо – і артилерія буде задоволена хоча б тим, що можна буде вести бойові дії за принципом «стріляй і тікай». Спираючись на мобільність самої системи і спроможність швидко прив’язуватись і швидко відкривати вогонь», – говорить директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Виробництво боєприпасів

А ось з виробництвом боєприпасів в Україні поки так нічого і не вирішили. Показова історія трапилася на держпідприємстві «Артем» в 2019 році. Тут планували випускати дефіцитний 152-й калібр. Для закупівлі необхідного обладнання уклали контракт і внесли аванс – вісім мільйонів доларів, але конвеєр від постачальника так і не отримали. Пізніше за підозрою в махінаціях у цій справі СБУ затримала ексзаступника міністра економіки Юрія Бровченка.

Фактично у нас промисловості боєприпасної не існує. Ми повинні мати чітку державну програму створення боєприпасної галузі

«Я вважаю, що згаяли дуже багато часу, тому що фактично у нас промисловості боєприпасної не існує. І сподіваюсь, що 2021 рік стане переломним у цьому напрямку. Насправді ми повинні мати чітку державну програму створення боєприпасної галузі, при чому всіх калібрів: починаючи від патронів 5,45 і закінчуючи крупнокаліберними боєприпасами – 155 міліметрів», – зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Ще 2017-го в Україні розробили і ухвалили Державну програму з розвитку боєприпасної галузі до 2021 року. Тепер її продовжили до 2024-го.

«​Створення порохів, вибухових речовин для снарядів, створення технологій виготовлення гільз і створення снарядів – в цьому просування немає. І наступний рік якраз має бути таким, щоби знову реанімувати цю програму і запустити металургію і хімію для створення цих компонентів. Якщо цього не буде, то ми знову будемо вимушені частково закуповувати боєприпаси у закордонних постачальників, хоча цей процес (чим далі, тим більше) стає все складнішим», – підсумовує Згурець.

Транспортна авіація

Унікальним 2021-й може стати для української авіації. Після катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом, в якій загинули 19 курсантів Харківського університету Повітряних сил і 7 офіцерів членів екіпажу, в уряді заговорили про нові транспортники для армії. Контракт на закупівлю трьох літаків Ан-178 обіцяли підписати до кінця 2020-го. За весь час незалежності України ЗСУ не отримали жодного нового літака.

Три літаки перекинуть фактично роту з повним озброєнням

«У ніші перевезень до 20 тонн цей літак буде дуже добре відповідати вимогам Збройних сил України. Зараз час Сил спеціальних операцій. Зараз вже не плануються бойові дії з масами танків. Так от, якщо виникає загрозлива ситуація в якомусь регіоні, в Ан-178 можна швиденько загнати три джипи з екіпажами, за годину перевезти в будь-яку точку України і висадити. Три літаки перекинуть фактично роту з повним озброєнням», – вважає провідний науковий співробітник Музею авіації України Валерій Романенко.

Транспортний літак Ан-178 вдвічі швидший за радянський Ан-26, водночас вантажів може перевезти в три рази більше. Зараз на заводі «Антонов» триває робота над першим серійним Ан-178 для Перу. І хоч на підприємстві запевняють, що він вже без російських комплектуючих, на думку експертів, проблема імпортозаміщення до кінця ще не вирішена.

78 відсотків деталей виробляється в Україні. Проблема зараз в тому, що Україна не виробляє дюралюміній

«​Зараз ситуація така: 78 відсотків деталей виробляється в Україні. Ми замінили такі критичні елементи, як шасі, ми замінили допоміжну силову установку: замість російського Ступіна його зараз буде виробляти «​Мотор Січ». Проблема зараз в тому, що Україна не виробляє дюралюміній, потрібний для виробництва цих літаків. Ми маємо отримати надійного постачальника ось цього основного, так би мовити, літаючого металу», – наголосив Романенко.

Та чи зможуть реалізувати все заплановане? У фахівців це викликає значні сумніви. Справа в тому, що в 2020-му парламент ухвалив новий закон про оборонні закупівлі. Він повинен зробити їх більш прозорими і завадити корупції. Спочатку планувалося, що документ запрацює з 1 січня 2021 року, але виявилося, що профільні міністерства не встигають підготуватися до цього часу.



«Міністерство оборони і Міністерство стратегічних галузей промисловості в грудні повідомили на парламентському комітеті, що вони не готові. Не готова нормативно-правова база. Відповідно, треба закон відтермінувати на пів року. А в грудні, коли це повідомили, це вже нереально зробити. Виходить, що з першого січня 2021 року у нас станеться колапс в оборонних закупівлях. Тому що державне оборонне замовлення вже не діє, а оборонні закупівлі ще не можна впровадити, тому що не вистачає нормативно-правових актів», – пояснює керівник експертної організації Statewatch Гліб Канєвський.

Водночас міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський запевняє: затримка з законом не вплине на переозброєння. У бюджеті на 2021 рік на закупівлю техніки і зброї для ЗСУ передбачено майже 23 мільярди гривень.