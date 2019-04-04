(Друкуємо мовою оригіналу)

Не голосует, но дебатирует. Пока на подконтрольной части Украины готовятся ко второму туру президентских выборов и обсуждают предстоящие дебаты между кандидатами, на неподконтрольной части Донбасса идут свои политические бои. Пользователи соцсетей активно обсуждают, кто из кандидатов быстрее приведёт Украину к расколу и предполагают свои сценарии. Как изменилась риторика пророссийски настроенного населения между турами?

В преддверие второго тура выборов президента Украины дебаты перешли из политической плоскости в социальную. А точнее, в социальные сети. И если в проукраинском сегменте схлестнулись в словесной перепалке поклонники кандидатов в президенты, то в пророссийском сегменте – их противники. Например, сегодня там высказывали возмущение тем, что кандидат в президенты Владимир Зеленский не признаёт Крым российским. А вот как реагируют посетители пабликов ВКонтакте, посвящённых группировкам «ЛДНР», на новость о том, что Пётр Порошенко согласился на дебаты с Владимиром Зеленским на стадионе.

«Запустите их на стадион, заварите выходы и залейте бетоном до краев», – пишет пользователь Александр под обсуждением предстоящих дебатов.

Cледующий шаг – межгалактические дебаты!

«Иш ты, стадион ему подавай, а следующий шаг – межгалактические дебаты! Вы смотрите, как клоун планку поднял!», – комментирует Юрий.

«Вованчику вон уже кучу советов надавали, как вывести из себя Пороха. Начать можно с вручения букета тюльпанчиков. Продолжить можно, задав вопрос о преследовании Шария. Ну и ритора-невидимку можно в ухо засандалить, а риторы грамотные у Зели есть. Так что куча вариантов. Ну а там поглядим, мероприятие обещает быть интересным», – комментирует пользовать предстоящие дебаты.

«А меня интересует, по чем будут билеты на дебаты, и можно ли будет проносить свое пиво?».

Не обошлось и без упоминаний США – теперь уже пишут, что не Порошенко, а Зеленского «ставит Америка».

«Американцы «зеленуху» по головке погладили, и он очень поверил в себя. Похоже Порошенко таки грозит публичное опускание», – пишет другой пользователь.

А вот как подаётся новость о том, что УНА-УНСО решили поддержать на выборах Петра Порошенко.

«Охота на «агентов сатаны» началась – украинские неонацисты угрожают убивать голосовавших за Зеленского. Украинские неонацисты призвали жителей Украины голосовать на выборах президента за Петра Порошенко, угрожая убивать проголосовавших за Владимира Зеленского «агентов сатаны».

Под новостью завязалась дискуссия, а голосуют ли жители ОРДЛО на выборах?

– Слава, мы в этом балагане не участвуем с 2014 года.

– Галина, а возможность для голосования вообще есть?

– Слава, ну я думаю, кто хотел проголосовать, мог поехать на территорию Украины, но оно никому не надо.

На самом деле, голосовать у жителей ОРДЛО, конечно же, возможность есть. Будет и во втором туре.

Сценаристы фильмов могут отдыхать по сравнению с выборами

«Сценаристы детективных фильмов могут отдыхать по сравнению с выборами на Украине», – комментирует пользователь предстоящие выборы....

Обсуждали пользователи и возможные фальсификации на выборах (это одна из тез, которую пропаганда российских гибридных сил на Донбассе раскручивала накануне выборов в соцсетях).

«Да этим уже никого не удивишь. Это во время первого майдана, в 2004-2005, фальсификации были шоком для многих украинцев. А сейчас все привыкли. На прошлых выборах Порох вон вообще в один тур выиграл, и никого это не смутило».

Впрочем, оснований для таких слов пока не наблюдется: о массовых нарушениях никто не заявлял. Например, международные наблюдатели от Национального демократического института в своих выводах по итогам первого тура заявили, что выборы прошли в конкурентных условиях и результат заслуживает доверия.

Но в целом тон обсуждения украинских выборов в «оккупированном» сегменте соцсетей переходит в эмоции и оскорбления. Комментаторы обсуждали этническую принадлежность кандидатов, называли их алкоголиками и наркоманами, ворами, убийцами, даже не пытаясь на что-то при этом ссылаться.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)