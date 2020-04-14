(Друкуємо мовою оригіналу)

Перейти в онлайн, переосмылить свою роль и начать помогать тем, кто оказался в более трудной ситуации. Так карантин сказался на общественной активистке и директорке арт-платформы «Тю» Диане Берг из Мариуполя. Мариуполь – это город-волонтёр, говорит Диана. Она серьезно относится к ограничениям на карантине, но одно – считает абсурдным. Какое именно? Как она справляться с ситуацией и в чём нашла новые возможности во время вынужденной изоляции – Диана рассказала Радио Донбасс.Реалии.

– По мне карантин не столь травматично ударил, потому что я фрилансерка, и мы с моим бойфрендом и так очень много времени проводим вместе, в том числе и дома. Для меня это не стало чем-то страшным и драматичным – изоляция вдвоём. Мне немного проще: у меня нет детей и большая квартира, где можно спрятаться друг от друга.

Была стадия нагнетания, когда сидишь и мониторишь информацию каждый час, температуру меряешь

Но безусловно, карантин отразился на всех, в первую очередь, материально, потому что все наши проекты отложились либо отменились. И конечно же, все отразилось психологически – стресс огромный. Была стадия нагнетания, когда сидишь и мониторишь информацию каждый час, температуру меряешь. Все продукты из магазина моются в ванной.

– Ты живёшь возле моря, насколько сложно сейчас, когда запретили быть на набережных и в парках?

– Я считаю, что именно это ограничение – оно реально абсурдно. Мы ведь всё равно ходим на море и бегаем в парке. Я даже начала художественно-политическую акцию «Службова необхідність»: это для тех, кто привык бегать в парке или ездить на велосипеде, и теперь нет возможности законной, кроме как выгул домашнего животного или служебная необходимость. Мы совместно с ресурсом «Нигилист» сделали проект по набору журналистов-волонтёров и сделали для них специальную пресс-карту, для тех, кто хочет легально находиться в парках, с условием соблюдения всех мер безопасности, и заодно снимать, как проходит карантин.

– Сейчас в каждом городе возникли волонтёрские инициативы, какая ситуация в Мариуполе, может ты тоже присоединилась к одной из них?

– Мариуполь – это город-волонтёр. Это город, который мобилизуется при любой опасности и старается помочь. Сейчас в городе существует несколько волонтёрских инициатив: подвези медика, сбор для медработников на маски и средства индивидуальной защиты, есть люди, которые мониторят соблюдение прав человека, есть люди, которые просто бесплатно подвозят людей, так как транспорт не ходит, и естественно помощь людям третьего возраста с доставкой еды и лекарств.

В первую неделю мы сидели и думали – Боже, что же делать? Как же быть полезными? Ведь привыкли делать что-то социально-значимое, а здесь ты оказываешься заперт, и все твои проекты просто полетели. Но, к счастью, всегда можно как-то применить себя и помочь.

– А эти сорвавшиеся проекты ты рассматриваешь как путь к чему-то новому, или как упущенную возможность?

– Всё культурное сообщество сейчас думает о какой-то перезагрузке. Многие переходят в онлайн, открывают свой контент с бесплатным доступом. У нас, конечно, немножко сложнее, потому как вся наша деятельность была завязана на конкретном пространстве, которое сейчас не может работать. Но мы сейчас думаем над тем, как мы можем выйти из этого кризиса. С нашими друзьями-художниками записываем терапевтические видео для мам и детей, которые вынуждены находится в самоизоляции.

Была война, потеряли дома, а теперь ещё и эпидемия

Безусловно, всё это новая возможность, мы выйдем абсолютно другими. Мы же, по сути, сейчас живём в учебнике истории, и сами же его пишем. Кто же думал, что мы ещё и эпидемию переживём? Была война, потеряли дома, а теперь ещё и эпидемия. Поэтому сейчас пытаемся найти какие-то оптимистичные стороны, хоть и живём в такое безумное время.

Но в то же время, можно изменить угол зрения на происходящее. Когда всё только начиналось, было очень страшно. Ведь как это: сидеть и ничего делать, когда вокруг такое происходит?

Но в один момент мы поняли, что фактом сидения дома мы просто спасаем мир. Даже в фейсбуке проект запустили «Диванні герої». Такая документация того, как выглядит сегодняшний герой, лёжа на диване и обложившись кошками.

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