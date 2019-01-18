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Россия готовится к наступлению, периодически делают выводы эксперты. Также прогнозируют возможное поглощение Россией Беларуси. При этом, в Генеральном штабе сообщают, что Украина контролирует ситуацию и предусматривает возможную агрессию наперед со всех направлений. Какие главные изменения в украинской армии произошли в 2018-м? Как турецкие беспилотники, которые закупит украинская армия, могут поменять ситуацию на Азове? И готова ли украинская армия к возможной аннексии Беларуси и нападению России с той стороны? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили главный редактор журнала Ukrainian Defense Review Антон Михненко и полковник, заместитель начальника научно-исследовательского управления, офицер Генштаба ВСУ Виктор Шидлюх.

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– Мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила 21 танк в районе села Терновое, восточнее Донецка. Наблюдается скопление военной тяжелой техники. Как вы это прокомментируете? Зачем происходят такие перемещения?

Виктор Шидлюх: Любое увеличение сосредоточения группировок говорит о том, что, возможно, это может быть подготовкой к наступлению. На этот счет разведка у нас работает неплохо. И на случай возможной агрессии предусматриваются оперативные и тактические меры. Поэтому эта ситуация контролируемая, поводов для паники нет.

На сегодня – не те условия для России, чтобы влиять на своих подопечных в ОРДЛО

Антон Михненко: Я считаю, что это, скорее всего, демонстрация. Я согласен с коллегой. Они могут в одном месте накопить вооружение, потом в другом месте. И так периодически создавать очаги напряженности. В ответ наша сторона прекрасно видит и контролирует всю ситуацию, которая находится на линии разграничения.

Еще нужно понимать внешнюю военно-политическую составляющую. На сегодня – не те условия для Российской Федерации, чтобы влиять на своих подопечных в ОРДЛО, чтобы проводить военные операции против Украины.

– Что вы имеете в виду?

Антон Михненко: Россия находится под режимом санкций. Ситуация, которая произошла в Керченском проливе, точно так же негативно влияет на Российскую Федерацию. И если они после этого события будут пытаться что-то предпринимать, все будут прекрасно понимать, откуда растут уши. Поэтому они реализуют одну стратегию последние несколько лет – заставить Украину предпринимать действия в ответ. На самом деле ситуация контролируемая. Украина знает, что делать.

– Антон, что бы вы выделили из главных изменений в украинской армии?

Изменения, которые происходили в армии в 2018 году, по сравнению даже с 2016-2017 годами, кардинальные

​Антон Михненко: Есть положительные, есть отрицательные вещи. Положительных вещей очень много. Изменения, которые происходили в армии в 2018 году, по сравнению даже с 2016-2017 годами, кардинальные. Это касается вопросов оснащенности, подготовки личного состава и других моментов, связанных с развитием обороны промышленного комплекса.

По статистике, например, в 2018 году принято более 20 образцов вооружения военной техники. Более 10 сейчас проходит испытание и находится на этапе принятия на вооружение.

– Это – советская модернизированная техника или полностью новая?

Антон Михненко: Это – разная техника: и модернизация, и абсолютно новые вещи. Есть большой задаток на 2019 год.



Если даже сравнивать финансирование, в 2018 году оно увеличено – Вооруженные силы Украины получили практически 86 миллиардов гривен. Кроме того, Министерство экономического развития и торговли получило несколько миллиардов гривен на развитие оборонной промышленности.

И самый главный плюс – боевая подготовка. Сейчас солдат гораздо более подготовлен, чтобы выполнять задачи на передовой

В 2019 году финансирование предусмотрено в размере 102 миллиардов гривен, это касается Министерства обороны. При этом в 2018 и 2019 годах сумма, которая предназначена для развития вооружения военной техники – порядка 16 миллиардов гривен.

И самый главный плюс – боевая подготовка. Учений, которые сейчас проводятся в Украине, очень много. Сейчас солдат гораздо более подготовлен, чтобы выполнять задачи на передовой.



Еще очень интересный момент, если проанализировать совместные учения, которые мы проводим со странами НАТО, изменилась направленность. Раньше речь шла о подготовке военнослужащего в качестве участия в миротворческих операциях за пределами страны, сейчас – для проведения определенных операций на территории Украины по отпору агрессии Российской Федерации.

– Что бы вы выделили из минусов?

Антон Михненко: Негативный момент 2018 года – это отток кадров. Около 11 тысяч контрактников летом 2018 года покинули Вооруженные силы. Реакция вылилась в то, что было увеличено финансирование Министерства обороны.

– Уходили из-за низких зарплат?

Антон Михненко: Преимущественно. Первая составляющая – это низкие зарплаты. Вторая – моральная составляющая: взаимоотношение на уровне командиров и подчиненных. Мы еще в некоторых моментах воюем как советская армия, еще не до конца перешли на натовский формат.

Виктор Шидлюх: Мы немного проигрываем в информационной борьбе. Люди не знают, что пришло контрактников больше, чем уволилось. У нас есть проблемы с переводом. Контрактник увольняется из одной военной части – формально уволился. И тут он подписывает контракт с другой. Поэтому нет такого большого оттока. Увеличена заработная плата, военнослужащие по контракту почувствуют серьезное улучшение.

– Можете назвать сумму?

Виктор Шидлюх: Для офицеров уровня «командир бригады» увеличено примерно на 8 тысяч гривен, будет получать до 25-26 тысяч гривен. Для контрактника тоже увеличится сумма примерно на 8 тысяч гривен.

– Сейчас, как вы сами говорите, одна из целей России – окружить Украину. Говорят о возможной аннексии Беларуси, размещения там военных баз.

Планы Вооруженных сил Украины предусматривают возможную агрессию со всех направлений

​Виктор Шидлюх: Планы Вооруженных сил Украины предусматривают возможную агрессию со всех направлений. Конечно, под такие планы нужно иметь определенные возможности. Возможности у Вооруженных сил Украины ограничены. Поэтому мы направляем усилия на реализацию имеющихся возможностей, а не виртуальных.

– Для вас разговоры о возможной аннексии Россией Беларуси – не новость? Не рушится весь план обороноспособности Украины при таком сценарии?

Виктор Шидлюх: Нет. Более того, мы всегда предупреждали Беларусь, что и они могут стать жертвой, поскольку минотавр всегда хочет есть.

Слушатель, Луганск: Я слышал по радио, что есть законопроект об объявлении войны России. Когда депутаты примут этот закон, будут ли происходить военные действия на Донбассе?

– Внефракционный депутат Верховной Рады Виталий Куприй подал законопроект.

Виктор Шидлюх: Да. Скорее всего, это – его президентские амбиции. Этот закон не будет принят, поскольку у него нет никаких шансов. Без Генерального штаба эти вопросы бы не решались.

– Многие эксперты говорят, что из-за значительного перевеса Российского флота, одни из горячих точек будут Азовское и Черное моря. Прогнозируется, что агрессия на море Российской Федерации продолжится и следующим объектом атаки может стать остров Змеиный. Это перекрытие уже Одесского порта. Готова ли Украина к такому?

Антон Михненко: Насчет готовности нужно спрашивать у Генерального штаба. А насчет внешней военно-политической составляющей нужно понять, что Российская Федерация действует в рамках своего стратегического плана: сначала они хотят ограничить доступ Украины в Азовском море, потом и к Черному морю.

Виктор Шидлюх: Я уверен, что при попытке Российской Федерации захватить остров Змеиный, будут предприняты военные меры с применением всех сил и средств. И не только в том направлении.

Антон Михненко: Я хотел еще добавить, что сейчас идет разработка берегового ракетного комплекса «Нептун». Это тоже один из элементов, чем мы можем ответить при попытке захвата.

– Касательно турецких беспилотников, это тоже может изменить расстановку сил в Азовском и Черном морях?

Антон Михненко: Есть много составляющих получения Украиной беспилотников такого класса. Это беспилотники, которые могут работать в течение 24 часов. Первая задача – проведение разведки местности, уточнение позиций противника. Вторая – мы можем наносить удары по противнику. Беспилотник может с высоты четыре километра запускать эту бомбу на дальность восемь километров, при этом наводить бомбу по лазерному лучу. Устранять конкретный объект, не наносить другим объектам ущерба.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)