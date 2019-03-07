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162 миллиона долларов для 2,3 миллиона людей, живущих с обеих сторон 427-километровой линии соприкосновения на Донбассе: в ООН создали объединённый фонд гуманитарной помощи Украине, который называют инновационным.

Кому на Донбассе пойдут миллионы долларов от ООН в 2019 году и готовится ли мир восстанавливать Донбасс после войны? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили заместитель главы управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Иванэ Бочоришвили и исполнительный директор благотворительного фонда «Восток SOS» Александра Дворецкая.

– Иванэ, расскажите об этом фонде, как появилась эта идея? И почему фонд называют новаторским?

Иванэ Бочоришвили: Я бы иначе сказал. У нас был уже гуманитарный план реагирования, который существует пятый год. За последние пять лет деньги, которые мы хотим привлечь в Украину, с каждым годом уменьшаются. И в этом году мы решили основать такой фонд, потому что не все доноры в мире хотят отдать деньги гуманитарной составляющей, не все доноры представлены в Украине.

– А были какие-то ограничения для некоторых стран?

Иванэ Бочоришвили: Нет. Просто в Украине этого не существовало, был только гуманитарный план реагирования. Дать возможность донорам, которые физически не находятся в стране, поделиться знаниями, ресурсами, которые они бы хотели уделить гуманитарной составляющей в Украине – вот это и есть новаторский механизм.

– 162 миллиона долларов – сумма уже на счетах фонда, будет вся программа полностью профинансирована?

В прошлом году мы составили такой же план, попросили 187 миллионов долларов, но были профинансированы только на 38%

​Иванэ Бочоришвили: Не совсем так. Это наша программа или план на 2019 год. В прошлом году, когда мы составили такой же план, мы попросили 187 миллионов долларов, но были профинансированы только на 38%. В этом году мы просим 162 миллиона долларов. Но это общие усилия, которые все организации, включая ООН, должны предпринять, чтобы привлечь фонды для осуществления этой программы на 2019 год.

Ситуация глобально печальная. Это относится не только к Украине. Гуманитарные фонды или доноры, которые делятся деньгами, уменьшаются, и мы сейчас сильно конкурируем с такими глобальными кризисами, как Йемен, Ирак, Сирия.

– Какая гарантия, какие шансы, что в этом году программа будет профинансирована на 162 миллиона долларов?

Иванэ Бочоришвили: Гарантии не существует. Главное, чтобы наши оценки были обоснованы. Разные организации только в 2018 году сделали больше 50 оценок, чтобы определить гуманитарные нужды, которые существуют на востоке Украины. Особенно в тех районах, которые находятся близко к линии соприкосновения и на неподконтрольных Киеву территориях.

Когда составили общий рисунок потребностей и нужд людей на востоке, мы приняли гуманитарный план реагирования.

Мы все стараемся. Недавно гуманитарный координатор госпожа Лубрани была в Нью-Йорке, где представляла гуманитарный план реагирования членам ООН, также недавно представила план в Брюсселе и для членов Евросоюза.

– Какие страны – главные доноры? По крайней мере, в прошлом году.

Иванэ Бочоришвили: Мы практически ежемесячно публикуем эту информацию на нашем веб-сайте. США, Евросоюз, Германия, Великобритания, скандинавские страны – не хочу кого-то упустить. Но это практически все доноры, которые во всём мире играют ключевую роль.

– Я так понимаю, сейчас увеличивается количество конфликтов в мире и людей, которым нужна помощь?

162 миллиона долларов – это очень маленькая составляющая глобальной потребности по всему миру

​Иванэ Бочоришвили: Да. Управление ООН по координации гуманитарных дел и заместитель генерального секретаря только на гуманитарные нужды попросили около 22 миллиардов долларов. А 162 миллиона долларов – это очень маленькая составляющая глобальной потребности по всему миру.

– Этот фонд направлен на помощь всем людям – 2,3 миллиона, которые живут вдоль линии соприкосновения на Донбассе по обе стороны?

Иванэ Бочоришвили: Абсолютно правильно. Мы думаем, этот географический ареал является той зоной, где самые уязвимые люди, нуждающиеся в гуманитарной помощи. Люди, которые живут в этой 20-километровой зоне вдоль линии соприкосновения.

– Так много людей живёт возле линии соприкосновения?

Иванэе Бочоришвили: Мы включаем и неподконтрольные Киеву территории.

– Несмотря на то, что количество людей колоссальное, сумма тоже достаточно большая. На что они могут рассчитывать, если этот фонд будет профинансирован?

Иванэ Бочоришвили: По нашим оценкам, мы определили, что самые большие нужды в этих ареалах – потребность в продуктах питания, жилье, хозяйственных товарах, поддержке для подготовки к зимнему периоду, доступу к чистой воде, медицинским и образовательным услугам.

– Если людям, например, нужна помощь восстановить дом после обстрелов, утеплить дом или просто не хватает еды, к кому они могут обратиться?

Иванэ Бочоришвили: Люди, которые живут в этом географическом ареале, подчёркиваю, это 20-километровая зона от линии соприкосновения, могут обратиться к гуманитарным организациям. Ежедневно там работают эти организации. Люди в курсе.

В прошлом году мы делали оценку, спрашивали людей, получали ли они гуманитарную помощь. И около 80% людей сказали, что получали. У многих это – единственное средство, на что они могут прожить в течение недели.

Вдобавок, есть «горячая линия», куда можно обратиться.

– Чтобы предоставлять людям помощь в ОРДЛО, нужно сотрудничать с так называемыми «властями», то есть группировками «ЛНР» и «ДНР». Как это происходит? Позволяют ли они работать гуманитарной миссии ООН?

Иванэ Бочоришвили: Наша деятельность отвечает общепринятым гуманитарным принципам: гуманность, беспристрастность, нейтральность и независимость. В этом и состоит сложность нашей работы, чтобы объяснить всем, что мы – не политическая составляющая этого вопроса.

Мы работаем на неподконтрольной Киеву территории, и я могу вас уверить, что мы отчитываемся за тех людей, которые получают гуманитарную помощь. Но мы работаем сообща с правительством Украины.

– Александра, как вы относитесь к этой идее объединённого фонда гуманитарной помощи Украине ООН?

Александра Дворецкая: К сожалению, на пятом году конфликта потребность предоставления гуманитарной помощи населению, проживающему возле линии соприкосновения, остаётся актуальной. Особенно это касается населённых пунктов, которые продолжают страдать от обстрелов. Работа в прифронтовой, «серой зоне», где есть населённые пункты, куда ограничен доступ, куда плохо доезжает продовольственная помощь, медикаменты, важна.

– Предусмотрены или запланированы более крупные проекты, например, ремонт пешеходного перехода на Станице Луганской, который в ужасающем состоянии?

Иванэ Бочоришвили: Это очень печальная ситуация, которая нас очень волнует. Мы давно выступаем за то, чтобы открыть дополнительный КПВВ в Луганской области. Обычно эти вопросы поднимаются в формате переговоров «Минска».

Чтобы сделать большие инфраструктурные проекты, надо решение конфликтующих сторон. Пока это заблокировано. На 2019 год о таком проекте я не знаю.

– Александра, как расходуются средства от стран-доноров, которые распределяет ООН? Украина довольно коррумпированная. Крадут?

С большой коррупцией по гуманитарной помощи вдоль линии соприкосновения мы не сталкивались. Проблема в другом – количество помощи меньше, чем нуждающихся

​Александра Дворецкая: Здесь важно помнить, кто конкретно будет заниматься распределением этой помощи и кто является конечным оператором. Мы как организация имели доступ к донорским деньгам Министерства иностранных дел Германии. Доноры принимают отчётность, она очень конкретная, есть каждый конечный получатель. Мы составляем списки людей-получателей.

Хуже ситуация состоит, когда организации сотрудничают с местным самоуправлением или с военными администрациями и предлагают им самим распределять такую помощь. Тогда к нам поступают жалобы, что власть распределяет эти ресурсы через лояльные к ней организации. Полностью избежать таких ситуаций нельзя. Но с большой коррупцией по гуманитарной помощи вдоль линии соприкосновения мы не сталкивались. Проблема в другом – количество помощи значительно меньше, чем нуждающихся.

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(Радіо Свобода опублікувало цей&матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)