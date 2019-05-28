(Друкуємо мовою оригіналу)

27 мая по улицам Славянска прошла необычная «похоронная процессия». Катафалк вез гроб с головой свиньи, у которой из пасти торчала сигара. Роль «погребального савана» исполнило узнаваемое со времен дела Романа Насирова клетчатое одеяло. Гроб со свиньей побывал под зданиями Донецкого административного и Славянского городского районного судов, местной прокуратуры и полиции. Окончился последний путь свиной головы возле здания муниципалитета. Таким образом местные жители решили «похоронить мафию» и обратить внимание местных правоохранителей, чиновников, а также новоизбранного президента страны на ряд нерешаемых проблем.

Свиная голова в гробу с сигарой в зубах. Воображаемое тело укрыто знаменитым клетчатым одеялом. Вот так некоторые жители Славянска изобразили «мафию». Сопровождают гроб то под траурную музыку, то под песни Верки Сердючки несколько фигур в черных балахонах. Одна из них – «Фемида». На одной чаше весов у нее деньги, на другой – Криминальный кодекс. Вот что рассказала нам эта «Фемида»: «Деньги и книга, кодекс Украины. А что в нашей стране сейчас перевешивает? Это деньги. Справедливости нет».

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Еще один персонаж похоронной процессии изображает «Бюджет». Он ходит с капельницей. «Без вливаний умру», – говорит «Бюджет»: «Потому что витаминов бюджету не хватает. Все берут, берут, а пополнять никто не хочет. Поэтому с витаминками», – вздыхает «Бюджет».

«Славянск надо почистить» – Хоменко

Похоронная процессия побывала у дверей Донецкого окружного административного суда, Славянского городского районного суда, а также местных полиции и прокуратуры. По мнению организаторов, именно эти структуры работают с нарушениями. Возле каждого здания звучала инаугурационная речь Владимира Зеленского.

Прокуратура стала единственным учреждением, откуда вышел представитель власти. Заместитель прокурора города Алексей Профатило по всем вопросам посоветовал писать письменные обращения. После короткого диалога под прокуратурой зазвучали крики: «Банду геть! Банду геть!».

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Один из организаторов «похорон», житель Славянска Василий Хоменко надеется таким образом привлечь внимание президента к решению городских проблем.

«Мы не первый год уже боремся с той мафией, той коррупцией, с тем беспределом, который находится в городе Славянске… Мы хотим, чтобы Зеленский обратил на это внимание. Славянск – это город, с которого все началось. И чтобы он не забыл «почистить» прежде всего Славянск. Пусть он уберет отсюда преступников, пусть они, каждый по заслугам, сядут» – говорит Хоменко.

«Мафию» «погребли» на Соборной площади

При попытке въехать на Соборную площадь процессию заблокировала полиция. Участники акции сообщили, что маршрут движения накануне согласовали. Но вот, что нам сообщил сержант полиции Дмитрий Кальянов: «Движение транспорта, согласно правилам дорожного движения, по площадям запрещено. Плюс установлен знак. Есть исключения, «кроме случаев, когда движение транспорта осуществляется по ранее согласованному маршруту»… Согласован (этот маршрут – ред.) только для пешеходного шествия. Движения транспорта запрещено», – настаивал на своем сержант Кальянов. Завязалась потасовка и толкотня.

В итоге активисты объявили о начале сбора подписей за отставку главного полицейского Славянска Анатолия Ковальчука. В конце концов процессия переместилась к зданию муниципалитета с другой стороны.

А в итоге акции на одной из клумб возле здания городского совета установили надгробный камень.

Недолго камень простоял

В тот же день Вадим Лях, городской голова Славянска, опубликовал на своей странице в социальной сети видео. Неизвестный запечатлел, как двумя ударами ноги руководитель города повалил «надгробье» на землю.

Потом этот камень вообще пропал. По факту разрушения «надгробья» местные жители написали заявление в полицию. Еще одно заявление обещают написать по факту кражи.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук https://www.facebook.com/donbassrealii/ чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).