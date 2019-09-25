(Друкуємо мовою оригіналу)

Час вместо 45 минут. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп впервые встретятся во время 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Украинский лидер подчеркивает, что надеется на помощь Вашингтона в решении конфликта на Донбассе перед ожидаемой встречей Франции, Германии, Украины и России в формате «нормандской четверки».

По информации украинских экспертов, на встрече Зеленский представит американскому лидеру так называемый «Trump plan» о роли США в прекращении войны на Донбассе.

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили эксперт-международник Максим Яли и украинский политический эксперт Валерий Кравченко.

– Коллеги, эта первая встреча сопровождается большим скандалом. Но, возможно, мы его вынесем за скобки, поскольку Владимир Зеленский стал фактором внутриполитической борьбы в США. Сосредоточимся на возможной роли США в решении конфликта на Донбассе. Бывший посол Украины США Валерий Чалый говорил, что его команда была отстранена от подготовки возможной встречи с Дональдом Трампом, этим занимался только Офис президента. Почему так?

Максим Яли: Это достаточно традиционно для украинской политики, я не удивился. Это представители двух разных команд, жестко конкурирующих. Тем более, очевидно, что политика нового президента будет отличаться от предыдущего. Возможно, на этих переговорах произойдет какой-то сдвиг. Так же была боязнь утечки информации, «сливов». Это два компонента, почему встреча готовилась именно в таком достаточно закрытом формате.

– Валерий, зачем Владимиру Зеленскому встреча с Дональдом Трампом? Не секрет, что он и его команда достаточно долго добивались этой встречи.

Валерий Кравченко: Рассчитывают немного вдавить американский так называемый «профайл». Я так понимаю, это будет только первый визит. Наверное, будет и второй. Потому что Вашингтон никто не убирал в повестке дня и одного часа мало, чтобы все обсудить. Тем более, когда есть на фоне скандал.

Украина хочет американских инвесторов. Это первое, зачем поехал Зеленский

Украина хочет американских инвесторов. Это первое, зачем поехал Зеленский. Он поехал за деньгами. Он будет встречаться с представителя еврейской общины. Будет разговаривать о том, что мы работаем по коррупции, создаем инвестиционный климат.

Вторая задача – военная помощь. И тут ничего не поменялось со времен Порошенко. Роль США все так же имеет фундаментальное значение в поддержке обороны и обороноспособности нашего государства.

– «Я думаю, у нас будет предметная мощная встреча», – отметил Владимир Зеленский в Нью-Йорке во время встречи с представителями украинской общины в США. Он подчеркнул, что Украине нужна поддержка США и тут же выразил надежду, что встреча в «нормандском формате» состоится в ближайшее время. Максим, вы видите связь между разговором с Дональдом Трампом и будущей встрече в «нормандском формате»? Какая роль Трампа в этой встрече? Потому что она неочевидна.

Максим Яли: Она неочевидна по двум причинам. Тогда еще советник по нацбезопасности Джон Болтон, а также Курт Волкер заявляли, что США и Дональд Трамп будут готовы присоединиться к урегулированию конфликта на Донбассе, «нормандскому формату», если будет просьба украинской стороны и поддержка других участников.

Дональд Трамп хочет использовать украинскую карту мира в своих интересах в предвыборной гонке

Дональд Трамп хочет использовать украинскую карту мира в своих интересах в предвыборной гонке. Другой вопрос, вряд ли Макрон и Меркель будут рады расширению такой компании. Макрон уже делал заявления, что он не поддерживает такой вариант. Но американская сторона является заинтересованной участницей этого конфликта.

Нельзя полностью этот скандал, который разразился в американских СМИ, игнорировать в контексте встречи. Потому что темой номер один для Дональда Трампа, как догадывались многие эксперты, будет компромат на Байдена. Так случайно совпало, что он якобы попросил придержать военную помощь Украине до встречи Болтона с Зеленским.

– Потом, правда, сказал, что это было связано с коррупцией в Украине, а не с кейсом Байдена.

Максим Яли: Но сегодняшнее, что он надеется на честное отношения Украины к этому скандалу. Другой вопрос, что он под этим понимает.

Господин Зеленский поставлен перед большой дилеммой. Потому что, с одной стороны, есть соблазн и давление со стороны Трампа по поводу возможного вмешательства уже в нынешнюю предвыборную кампанию.

Если Зеленский пойдет на помощь и окажется честным, как понимает Дональд Трамп, и поможет ему с компроматом на сына господина Байдена, тогда он рискует в случае поражения Трампа уже потерять поддержку Демократической партии в Конгрессе. С другой стороны, если он не поможет, это может негативно отразиться на отношении Трампа к новой администрации. Но, наверное, Зеленскому повезло, что телефонный разговор с Трампом обрел такой резонанс, где, возможно, Трамп оказывал на него давление, и сейчас ему будет проще с ним разговаривать.

– Валерий, вы связываете возможную встречу в «нормандском формате» с Трампом? Почему Зеленский на этом настаивает?

Валерий Кравченко: Трезво оценивая ситуацию, фактически тупик, который существует в «нормандском формате» при медиаторстве Германии и Франции. Возможно, тут даже речь не только о Трампе, а и о британцах, как еще одно союзное государство, может иметь место.

Но я не согласен, что это надо самому Трампу. Вопросы Донбасса не будут быстрой победой, она там невозможна, если это не «договорняк». А если это будет «договорняк», это будет не в пользу Украины, и в этом риски.

Максим Яли: Но возможность такая есть.

Валерий Кравченко: Возможность есть. Но проблема вот в чем. Трамп себя очень комфортно чувствует в разговорах с себе подобными. Это Ким, Путин, с ними он замечательно общается. А когда он приходит в общество людей либерального, демократического мира, он чувствует себя некомфортно.

– А Владимир Зеленский?

Россия ведет игру на долгую, и не попасть бы в этот «договорняк» между Путиным и Трампом

Валерий Кравченко: Зеленский пока не знает, какой Трамп, не имеет достаточного опыта. Конечно, мы ждем, что Зеленский сможет очаровать Трампа. Но не надо обманываться. Лично для Трампа тема Украины, наверное, уже стала токсичной. И если мы вдруг не сможем правильно прописать этот «план Трампа», и если он вообще будет озвучен... Надо так, чтобы этот план был не в пользу национальных интересов США, а Украины. Потому что национальные интересы защищает Украина, а не США. Россия ведет игру на долгую, и не попасть бы в этот «договорняк» между Путиным и Трампом.

– В чем может содержаться задумка Зеленского? Дональд Трамп позвонит Путину и предложит какие-то варианты, чтобы в этой «формуле Штайнмайера» было согласовано: сначала выводятся иностранные войска («которых там нет»), потом проводятся местные выборы на Донбассе? Или Трамп позвонит Макрону и скажет поддержать Зеленского?

У Путина есть козырь в рукаве – Виктор Медведчук и партия, которая имеет вторую фракцию в парламенте

Валерий Кравченко: Каждый сентябрь, условно, Путин придумывает тему регуляции по Донбассу. Может быть, Трамп позвонит Путину и договорится, возможно, Путин предаст те псевдореспублики. Потому что у него есть козырь в рукаве – Виктор Медведчук и партия, которая имеет вторую фракцию в парламенте. И может там вернется украинской законодательство, они могут себе это позволить, имея здесь Медведчука. А далее это игра не вокруг Донбасса. К сожалению, при таком раскладе мир на Донбассе будет означать войну в Украине. А это и есть цель.

Максим Яли: Дональд Трамп размышляет бизнес-логикой, поэтому он хочет наладить взаимоотношения и с Российской Федерацией. Трамп рассматривает Китай, а не Россию ключевым геополитическим противником за лидерство, и понимает, что ему нужно оторвать Россию от Китая. Чтобы Россия не превратилась в сырьевой придаток Китая.

– Валерий, у вас не создается впечатление, что Владимир Путин не прочь уйти с Донбасса? И что ему что-то нужно от Трампа или европейских лидеров?

Валерий Кравченко: Очень возможно. Путин понимает, что это дыра, куда уходят миллиарды на содержание.

У нас главная тема – это геополитика. Все те мелкие инциденты, о которых мы говорим, меркнут перед целями, которые ставит перед собой Россия – реванш, где есть Украина, как спойлер этого всего. Это не Донбасс, это проблема, как использовать Донбасс против проевропейской, пронатовской Украины.

– По крайней мере, на Донбассе появится украинская власть и установится мир.

Валерий Кравченко: Очень хочется верить, что мы сможем прописать вопросы деоккупации-реинтеграции таким образом, чтобы минимизировать риски в уступках перед Путиным, если они будут.

В моем понимании, тогда нужно заводить временную международную администрацию, миротворцев. Для Украины это будет элемент сдерживания дальнейшей агрессии России. Но сейчас ни Зеленский, ни Пристайко не говорят о миротворцах.

– Допустим, состоится эта встреча и, допустим, после этого на пресс-конференции Дональд Трамп скажет, что он готов присоединиться к «нормандскому формату». Теоретически, это нужно Владимиру Путину?

Максим Яли: Расширение формата, тем более за счет американской стороны, у США противоположные интересы в этом конфликте с Россией, если не брать лично Трампа. Тем более я уверен, что такого не будет на пресс-конференции. Учитывая, что встреча будет длиться час, это будет в ознакомительном характере. Главная интрига – возникнет ли эта химия.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)