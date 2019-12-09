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За неделю до встречи «нормандской четверки» в группировках «ЛДНР» еще как минимум двое украинцев были лишены свободы. Информационная повестка в ОРДЛО также была наполнена антиукраинскими событиями и высказываниями. Желание убрать украинский язык из списка официальных, определение границ «ДНР», запугивание людей российским фейком о «депортации народа Донбасса» – это небольшой срез последних 7 дней перед «Нормандией»

Одним из ключевых вопросов, которые должны быть озвучены во время саммита в Париже, президент Украины Владимир Зеленский называл – освобождение всех украинских заложников. Тем временем, за неделю до встречи «нормандской четверки» таких заложников в группировках стало еще больше.

Только за последние несколько дней стало известно о двух украинцах, которых в группировке «ДНР» приговорили к 14 и 17 годам лишения свободы якобы за «шпионаж». И это только то, что удалось найти в открытых источниках. Украинцев, брошенных за решетку в ОРДЛО, может быть и больше.

Граница «ДНР» и лишения украинского язика статуса «государственного»

Ровно за неделю до встречи в Париже стало известно о еще двух шагах, направленных против реинтеграции в Украину, а также противоречащих минским договоренностям. 2 декабря в группировке «ДНР» вступил в силу так называемый «закон о границе». Пророссийские силы обозначили свои границы по территории всей Донецкой области. Т.е. подконтрольные Украине города они также назвали «своими».

В тот же день лидер группировки Денис Пушилин заявил, что планирует сделать в ОРДО официальным языком только русский. Сейчас же там официальными считаются русский и украинский. Свою инициативу Пушилин пояснил «ускоренной интеграцией с Россией».

Тема «интеграции» с Россией сейчас одна из наиболее популярных в группировках. Подконтрольные пророссийским силам СМИ практически ежедневно рассказывают о каких-либо договорах, заключенных с российскими областями и автономными округами, об участии представителей группировок в разных форумах и конференциях в России, а также об аккредитации ВУЗов ОРДЛО в Росссийской Федерации.

Из последнего – договоры с Липецком и Ханты-Мансийским округом, а также аккредитация Луганского медицинского университета.

Зеленский ничем не лучше Порошенко

На этом фоне постоянно идет критика в адрес нового руководства Украины. Зеленского сравнивают с предыдущим президентом Петром Порошенко, заявляя, что действующий президент «ничем не лучше». Жителей ОРДЛО продолжают пугать придуманным в России фейком о «плане депортации народа Донбасса». Хотя он уже две недели как опровергнут.

Продолжение «трибунала»

Еще один шаг, направленный против Украины – создание в группировках так называемой «общественной комиссии по оценке экономического ущерба, нанесенного населению Донбасса Украиной». По сути – это продолжение прошлогоднего так называемого «народного трибунала». Инициаторами вновь называются «активисты, пострадавшие от обстрелов». Они ставят себе задачу – собирать информацию об ущербе и готовить обращения в Европейский суд по правам человека.