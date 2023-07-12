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Другий день саміту. Рада Україна-НАТО (спецефір)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ і президент України Володимир Зеленський. Перед засіданням Комісії Україна-НАТО. 12 дипня 2023 року
  • 12 липня: другий день саміту НАТО у Вільнюсі

Володимир Зеленський і делегація з України беруть участь в інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО.

Ключовою метою створення Ради є новий рівень координації відносин України з Північноатлантичним альянсом і зміцнення партнерства.

Що думають громадяни України про рішення НАТО щодо України, чого очікують від президента Зеленського, влади України в цілому, і від країн-членів НАТО.

Про це в ефірі Радіо Свобода:

  • У другий день саміту очікується також зустріч Зеленського і Байдена.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначав, що триває «активна дискусія» щодо критеріїв, які Україна має виконати, щоб стати членом військового блоку.

  • Двосторонні зустрічі з лідерами інших країн-членів НАТО

Зеленський також анонсував двосторонні зустрічі з канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами. НАТО, згідно з підсумковою декларацією, буде готове запросити Україну до вступу, коли «члени Альянсу погодяться, а умови будуть виконані».

  • Краще ніж Бухарест, чи те саме?

Ясності щодо умов майбутнього членства в НАТО для України, – які вони і ким мають бути сформульовані, – немає, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Водночас, впевненість країн-членів у тому, що Україна долучиться до НАТО, значно вища, ніж 2008-го року, коли на саміті в Бухаресті вони дали обіцянку, що одного дня Україна стане частиною Північноатлантичного Альянсу, сказав міністр МЗС.

За результатами саміту НАТО очікується підсумкова прес-конференція генсека НАТО Єнса Столтенберга та Володимира Зеленського.

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