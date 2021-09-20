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Політика

20 вересня – що очікувати в цей день і що було в історії

Конвертоплани США CV-22B Osprey в небі біля Києво-Печерської лаври під час минулорічних українсько-американських військових навчань Rapid Trident-2020 («Стрімкий тризуб-2020»)

Які події очікуються?

  • В українських закладах освіти набувають чинності нові карантинні правила. У разі введення жовтого рівня епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти буде дозволено за умови вакцинації щонайменше 80% працівників закладу. У разі введення червоного рівня – за умови 100% вакцинації працівників.
  • На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочнуться українсько-американські військові навчання RAPID TRIDENT – 2021.

Основна мета навчань, які триватимуть до 1 жовтня 2021 року – підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій.

  • Президент України Володимир Зеленський вилетить у Нью-Йорк, де виступить з промовою на Генеральній Асамблеї ООН.

Цей день в історії

  • 1929 року в селі Половинкине Старобільського району на Луганщині народився поет і літературознавець Іван Світличний, – один із лідерів та ідеологів «шістдесятництва» в Україні.
  • 2011 президент США Джордж Буш на спільному засіданні Конгресу і Сенату оголосив війну тероризмові у відповідь на терористичні напади 11 вересня.
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