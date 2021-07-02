Дитина у формі Росгвардії стріляє із гранатомета: син оголошеного в міжнародний розшук радника Кадирова виклав відео

Сайфуллах Турлаєв, син оголошеного в міжнародний розшук радника глави Чечні Рамзана Кадирова Шаа Турлаєва, виклав в своєму інстаграмі відео, на якому дитина з криками «Ахмат – сила! Аллаху акбар!» стріляє із ручного протитанкового гранатомета в сторону гір, повідомляють Кавказ.Реалії.

Пізніше відео було видалено, але до цього його встигли зберегти і поширити кілька телеграм-каналів.

На кадрах видно, що маленький хлопчик, що стріляє з гранатомета, одягнений в зшиту під його зріст форму Росгвардії, на його голові краповий берет, а на грудях – нашивка з прізвищем Межидов.

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Журналісти Кавказ.Реалій з'ясували, що людина з таким прізвищем і по імені Хусейн є командиром спеціального моторизованого батальйону Північно-Кавказького військового округу.

1 червня Рамзан Кадиров нагородив його медаллю «За відзнаку в охороні громадського порядку».

30 червня на його сторінці в інстаграмі з'явилося відео з військового полігону, що на території Чечні.

Вигляд місцевості на цьому фото дуже схожий той, який зафіксований на відео, де стріляє дитина

Сам Хусейн Межидов також стріляє зі зброї, одягненим у форму Росгвардії і краповий берет.

Радник Кадирова Шаа Турлаєв в 2010 році був оголошений у федеральний і міжнародний розшук за підозрою в причетності до замовного вбивства депутата Держдуми Руслана Ямадаєва, яке відбулося в центрі Москви.

Крім того, за версією російського слідства, Турлаєв був замовником замаху на мера дагестанського Хасавюрта Сайгідпаші Умаханова. У свою чергу, австрійська прокуратура називала його причетним до вбивства екс-охоронця Рамзана Кадирова – Умара Ісраїлова у Відні.

У 2014 році російське слідство відзвітувало, що встановити місцезнаходження Турлаєва «не є можливим. Після цього його дані зникли з бази розшуку МВС Росії.

При цьому в 2018 році розшукуваний потрапив на відео з Рамзаном Кадировим в Чечні, а його син регулярно викладає в інстаграме фотографії, зроблені в компанії глави республіки.