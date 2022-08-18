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Політика

Ердоган та Генсек ООН у Львові: чи буде результат від переговорів?

Президент Туреччини Ердоган вперше з початку повномасштабної війни прибув з візитом в Україну. У Київ та Бучу не поїде
  • Ердоган в Україні. Що це дасть?

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вперше з початку повномасштабної війни прибув з візитом в Україну. Він приїхав для переговорів із президентом Володимиром Зеленським, і Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Саміт проходить не в Києві, як попередні зустрічі іноземних лідерів з Зеленським, а у Львові.

  • Про що переговори?

Одна з основних тем переговорів – забезпечення експорту українського зерна. Попередні домовленості, які були досягнені при підтримці Туреччини та ООН, формально працюють. Однак через агресивні дії Росії транспортування продуктів досі не є безпечним. Крім того, Зеленський, Ердоган та Гутерріш обговорюють організацію обміну полоненими з російської та української сторони, а також забезпечення безпеки українських АЕС через складну ситуацію на окупованій Росією Запорізькій станції.

  • На які результати можна очікувати?

Чи зможуть ці переговори дати реальний результат і в подальшому переконати Путіна зупинити агресію? І чому Ердоган вирішив не їхати до Києва та не відвідувати зруйновані Росією міста в Київській області, такі як Буча, Ірпінь чи Бородянка, як це робили раніше лідери інших держав?

Про це і не тільки говоримо в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода.

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