Міністр Федоров у Лондоні: співпраця із Великобританією, меморандум із Amazon і заклик до української діаспори

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зустрівся з представниками Державної цифрової служби Сполученого Королівства. Україна вивчає досвід досвід цифровізації Великої Британії і шукає шляхи співпраці, повідомив міністр під час відкриття фінансово-технологічного саміту . Він також звернувся до української діаспори. А ще - підписав меморандум із компанією Amazon.

Віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрівся з у Лондоні із представниками Державної цифрової служби Великої Британії. Мова ішла про кроки в рамках підписаного у квітні меморандуму про співпрацю у сфері цифрового уряду.

Федоров розповів про досвід цифровізації в Україні. Представники Державної цифрової служби Сполученого Королівства розповіли про свій досвід у розвитку онлайн держпослуг на урядовому порталі GOV.UK, як будують та підтримують цифрові інструменти для громадян та сприяють цифровій трансформації Великої Британії.

Також обговорили можливості співпраці між Україною та Великою Британією у сфері електронного урядування та щодо обміну досвідом із питань роботи урядових цифрових порталів — Дія та GOV.UK.

Меморандум із Amazon

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та Директор з цифрових трансформацій у державному секторі Amazon Web Services (AWS) Ліам Максвелл підписали у Лондоні підписали меморандум про взаєморозуміння щодо прискорення цифрової трансформації та впроваджень інновацій в Україні.

Меморандум передбачає співпрацю Мінцифри та AWS щодо:

використання хмарних технологій;

користування безкоштовними сервісами, які будуть доступні необмеженій кількості студентів і викладачів;

підтримки розвитку малого середнього бізнесу та стартапів, які використовують хмарні рішення;

сприяння модернізації ІТ-систем та політики Міністерства у сфері хмарних технологій.

«Початок співпраці Мінцифри з Amazon (AWS) — це позитивний сигнал іншим великим міжнародним компаніям та брендам про те, що в Україну можна і потрібно заходити. Саме для цього ми цифровізуємо країну та створюємо сприятливі умови для розвитку ІТ, технологічних компаній та стартапів. Наша команда робить все для того, щоб Україна асоціювалася у світі з цифровим проривом. Розвиток хмарних технологій в Україні – пріоритет зараз. Особливо для державних органів влади. Це дозволить знизити ризики корупції на закупівлях обладнання, суттєво зменшити витрати з бюджету та пришвидшити впровадження інновацій у державі», – запевнив Михайло Федоров.

«Протягом багатьох років Amazon (AWS) мав сильну, віддану і зростаючу спільноту клієнтів в Україні. Ми вітаємо підписання цього Меморандуму про взаєморозуміння з українським Урядом і сподіваємося на спільну роботу в напрямі цифрового розвитку держави», — Ліам Максвелл, Директор з цифрових трансформацій у державному секторі, Amazon Web Services в Європі.

Заклик до діаспори

Як передає кореспондент «Голосу Америки» у Лондоні Богдан Цюпин, міністр Федоров зустрівся із з українцями у Лондоні після того, як провів переговори з британськими колегами.

Він закликав українців діаспори ділитися досвідом використання інформаційних технологій, які можна було б втілювати в Україні.

«Ми хочемо почути, що є такого в тих країнах, де ви живете, і що би ви хотіли бачити в Україні», – сказав урядовець на зібранні .

Це люди, які змінюють світ та популяризують бренд України як технологічної країни

Михайло Федоров висловив жаль, що багато талановитих українців зараз працюють за кордоном, але в коментарі для «Голосу Америки» додав: «Українці у світі створюють найуспішніші стартапи, запускають бізнес, працюють у компаніях Apple, Google та Amazon. Це люди, які змінюють світ та популяризують бренд України як технологічної країни на світовій арені. Ми пишаємося ними».

Роз'яснюючи півторарічну роботу свого відомства, Федоров заявив, що Україна вже зараз може похвалитися наданням низки державних послуг через інтернет і з допомогою телефона.

За його словами, те що понад 10 мільйонів українців вже використовують портал державних послуг і мобільний застосунок Дія, що може не лише полегшувати справи громадян, але й зменшувати простір для корупції.

Федоров назвав одним зі своїх головних завдань створення в Україні кращих умов зокрема податкових, для компаній, що працюють в галузі інформаційних технологій.

«Багато українських IT компаній зареєстрували свій бізнес в Естонії. Ми хочемо, щоб їм було вигідніше реєструватися і платити податки в Україні», – сказав міністр.

Україна започатковує проект електронного резидентства для працівників творчих та інформаційних галузей, щоб іноземці могли, фізично перебуваючи будь-де у світі, «зареєструвати та вести свій бізнес в Україні онлайн – відкривати рахунки та платити податки».

Однією з перешкод для більшого залучення іноземних компаній та зовнішніх інвестицій Михайло Федоров назвав російську війну, зокрема перебування поза контролем українського уряду низки територій, на його думку, впливає на готовність іноземців розвивати свою діяльність в Україні.

«Ми відкриті до співпраці з усіма країнами. Окрім однієї… Росії», – наголосив український урядовець.

Питання кібербезпеки за словами Федорова є одне з тих, яке викликає стурбованість і постійно перебуває у полі уваги.