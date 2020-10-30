Фільм із-за ґрат: в український прокат виходить стрічка Олега Сенцова «Номери»

Наприкінці листопада в український прокат виходить стрічка Олега Сенцова «Номери», до якої він написав сценарій, а також виступив співрежисером. Знімальним процесом Олег Сенцов керував «на відстані», перебуваючи увесь цей час в ув’язненні в російській колонії у місті Лабитнангі. Як створювався фільм, як відбувалося спілкування Сенцова з творчою командою, про що ця стрічка, наскільки її сюжет актуальний для українського сьогодення – про це Радіо Свобода запитало продюсера картини Анну Паленчук і співорежисера Ахтема Сеітаблаєва.

«Вперше в історії кіно режисер не на знімальному майданчику, а в тюрмі»

Сама ідея екранізації п’єси українського режисера, політв’язня Кремля Олега Сенцова «Номери» виникла у 2018 році, згадує Анна Паленчук. Тоді Сенцов попросив її спродюсувати театральну виставу за цією п’єсою. Після прем’єри постановки на «Сцені 6» у «Довженко-Центрі», яка пройшла з аншлагом, Анна вирішила перенести її на широкий екран:

«Екранізацію ми почали паралельно з роботою над театральною виставою. Тоді Олег не думав брати участь як режисер. Він розпочав голодування (це колонія суворого режиму), і мені хотілося підтримати його, щоб він переключився, скерував свої думки в творче русло. Я постійно казала Олегу, щоб він долучився до роботи над фільмом. Врешті-решт він погодився перед початком Одеського міжнародного кінофестивалю», – каже продюсерка.

За словами Анни Паленчук, вони постійно тримали зв’язок з Олегом Сенцовим через листи, в яких він давав творчій групі детальні настанови щодо зйомок, підбору акторів, костюмів тощо:​

На мене з подивом дивилися мої колеги і українські, і з-за кордону, оскільки ніхто не вірив, що з в’язниці можна керувати зйомками

«На мене з подивом дивилися мої колеги і українські, і з-за кордону, оскільки ніхто не вірив, що з в’язниці можна керувати зйомками, бути дистанційним режисером. Треба пам’ятати, що Олег не просто сидів у колонії, він сидів у російській колонії, де все під суворим контролем, де листи, взагалі вся інформація старанно фільтрується. Тому сам факт, що весь цей час ми тримали з ним тісний зв’язок, виглядає дивом», – згадує Паленчук.

«Номери» – стрічка про суспільство, яке живе у страху

П’єсу «Номери» Олег Сенцов написав ще до ув’язнення, у 2011 році, зауважує продюсерка. Кінцеву редакцію він зробив вже у слідчому ізоляторі Лефортово у Москві. У фільмі перед глядачем постає ув’язнене суспільство, яке намагається побороти свої страхи та здобути свободу, зауважує Ахтем Сеітаблаєв, який допомагав втілювати режисерський задум Олега Сенцова на знімальному майданчику.

У світі Номерів все підпорядковується суворій системі й верховному правителю – Нулю. Десять героїв (десять номерів) бігають по колу і роблять все відповідно до книги Правил. Їхнє буденне сіре життя змінює новий житель, який руйнує встановлені суворі правила.

«Кримський брат» Ахтем Сеітаблаєв

Цей фільм, говорить співрежисер Ахтем Сеітаблаєв, про суспільство, яке спочатку боїться порушити рабське існування, проте згодом прагне самостійно вирішувати свою долю, отримувати імена і створювати новий світ зі своїми законами. В цьому, зауважує він, можна провести чіткі паралелі з українською ситуацію.

За словами Ахтема Сеітаблаєва, вперше він отримав пропозицію долучитися до зйомок фільму навесні 2018 року. Тоді він відмовився, оскільки був зайнятий роботою над іншою стрічкою. Загалом, каже режисер, йому довелося тричі відкидати пропозицію, але згодом він прочитав сценарій і записав для Олега Сенцова відеозвернення:

Олег – абсолютно самостійна, творча особистість, яка чітко знає, що і як він хоче бачити

«Я попросив продюсера Анну Паленчук, щоб моє прізвище було поряд з прізвищами інших претендентів, хай Олег обере з поміж нас, якщо сам забажає. Я свідомо не хотів «піаритися» на постаті Олега Сенцова. Днів через десять отримав від Олега листа, в якому він називав мене «мій кримський брат» і запропонував стати співрежисером. Олег – абсолютно самостійна, творча особистість, яка чітко знає, що і як він хоче бачити. Він дуже твердий у своїх переконаннях. За весь цей час ми написали один одному близько 100 листів, в яких скурпульозно обговорювали бачення фільму. Складно повірити, що людина, яка перебуває у таких умовах, при цьому голодуючи, зберігає таку ясність розуму і творчий запал».

Український глядач побачить фільм «Номери» 19 листопада.