Чому на Заході остерігаються китайського велетня Huawei?

Усунення Ґевіна Вільямсона з посади британського міністра оборони знову нагадує про побоювання, які західні уряди мають щодо китайської компанії Huawei («Хуавей»).

Ми вважаємо, що важливість рішень щодо 5G важко переоцінити з огляду на те, що ми будемо будувати у наступні роки, використовуючи ті технології

Міністр був усунений 1 травня, коли урядове розслідування у Лондоні вказало на нього як на джерело газетної публікації про засідання Ради національної безпеки Великої Британії, що стосувалося ролі «Хуавей» у створенні мережі мобільного інтернетного зв’язку п’ятого покоління (5G).

Ґевін Вільямсон заперечує, що переказав журналістові газети Telegraph інформацію про наміри британського уряду таки дозволити китайській компанії участь, хоч і обмежену, у побудові мережі.

Таке рішення британського уряду йшло б у розріз із застереженнями про те, що «Хуавей» може зазнавати впливу з боку китайського уряду, а тому залучення цієї компанії до систем зв’язку може створювати загрози безпеці.

Застереження США

Технології зв’язку п’ятого покоління передбачають набагато швидшу передачу великих обсягів даних, ширше покриття і більш надійне сполучення.

Швидкісний безпровідний інтернет має стати основою для поєднання і швидкої взаємодії систем, які розширять застосування штучного інтелекту й уможливлять, наприклад, масове використання самокерованих автомобілів.

Уряд Сполучених Штатів активно переконує інші західні держави повністю відмовитися від використання китайського устаткування і технологій для мережі 5G.

Роб Стреєр, помічник секретаря Державного департаменту США з питань кібертехнологій та зв’язку, знову нещодавно наголосив, що йдеться про «неприйнятний ризик» для безпеки.

В інтерв’ю Британській телерадіомовній корпорації Стреєр повторив, що загроза може поширюватися і на Америку, якщо вразливими будуть системи зв’язку тих країн, з якими Сполучені Штати активно обмінюються інформацією і розвідувальними даними.

«Ми вважаємо, що важливість рішень щодо 5G важко переоцінити з огляду на те, що ми будемо будувати у наступні роки, використовуючи ті технології», – сказав посадовець.

Роб Стреєр наголосив: «Ми вважаємо неприйнятним ризиком залучення постачальників, яким немає довіри, до створення засадничої інфраструктури, бо вони будуть мати можливість впливати на ті життєво важливі мережі».

«Крім того, ми стурбовані здатністю уряду з таким послужним списком, який має Китай, отримати доступ до величезних обсягів даних, часто особистих даних, якими можна зловживати», – цитує американського урядовця ВВС.

Президент США Дональд Трамп минулого місяця оголосив державну програму підтримки побудови мережі зв’язку п’ятого покоління.

«Ми не можемо дозволити жодній іншій країні дозволити перегнати Сполучені Штати у цій могутній індустрії майбутнього», – сказав Трамп, оголошуючи новий аукціон на використання радіочастот, а також 20-мільярдний фонд для сприяння прокладання оптоволоконних кабелів у сільських місцевостях.