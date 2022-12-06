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Донбас

«Нас підбадьорювало українське радіо»: жителька Ізюма розповіла про окупацію

Ізюмчанка Інга з кореспондентом Радіо Донбас.Реалії Сергієм Горбатенком

Жителька Ізюма Інга пережила російську окупацію в селі Капітолівка – воно розташоване неподалік від міста. Після деокупації жінка написала Радіо Донбас.Реалії: виявляється, єдиним джерелом інформації був для неї проєкт Радіо Свобода. Ми відвідали Інгу, щоб розпитати про це детальніше. «Як виявилося, радіо в окупації ­­­­­– це єдиний інформаційний потік, який доходив до людей!­­­­­– Каже ізюмчанка. ­­­­­– Росіяни нас переконували, що своїй країні ми непотрібні. Але радіо спростовувало їхні фейки і підбадьорювало нас».

В ізюмській квартирі Інги хоч і холодно, – але ж які тут аромати! До нашого приїзду дівчина спекла хліб та почала мастити домашні пампушки часником. Каже, що має хист до випічки, і до вторгнення встигла придбати і різні форми для тортів, і міксер. Але російська армія зруйнувала усі плани.

Розбитий російський танк під Ізюмом після деокупації
Розбитий російський танк під Ізюмом після деокупації

Від чого ти мене звільняєш?

Після вторгнення загарбників Інга не могла й припустити, що Ізюм захоплять. Але з цивільним чоловіком все ж зібрали речі та поїхали до мами у сусідню Капітолівку. Там і пережили усі сім місяців російської окупації: загарбники зайшли до села 6-7 березня.

Інга, слухачка Радіо Донбас.Реалії з Ізюма
Інга, слухачка Радіо Донбас.Реалії з Ізюма

«Що може думати сучасна українська жінка про російських військових?! Дуже негативно я про них думаю! Перші, з ким ми стикнулися в окупації, – це прищаві хлопчики на блокпостах. І вони з палаючими очима казали: ми прийшли вас звільняти, у вас все буде! І він стоїть, рочків вісімнадцяти, і такий у цьому переконаний. Воно мені оце розказує. А я кажу: зайчику, я ж жила добре, у мене все було. Від чого ти мене звільняєш?!» – згадує дівчина спілкування з окупантами.

А у тому, що Ізюм від них звільнять, Інга не тільки не сумнівалася – ще й переконувала у цьому інших.

«Уже ніхто не вірив, що прийде Україна. Всі під кінець окупації думали, що лишиться Росія. А я ходжу така вперта і кажу: ні! Ми українці, Україна прийде, і нас хлопці визволять. Віра в це була у мене всередині», – Інга прикладає руку до серця.

«Приїхали, наче на курорт»

Російські військові, згадує жінка, поводилися у Капітолівці типово як для цієї війни: мародерили та шукали спиртне. Практично за кожною оселею ховали або бронетехніку, або боєприпаси.

«Вони ховалися за людей, боялися. Ми їм скільки разів казали: поле там, уперед! Вони ж відповідали: а нас там уб’ють. Одного разу вони хотіли свої гармати розташувати на нашій вулиці. Люди вибігли із дітворою і, врешті, їх прогнали, ­­­­­– вони отаборилися десь у полі і звідти два місяці стріляли».

А чим ближче було до звільнення, каже Інга, тим частіше українська артилерія вражала склади окупантів: вони детонували, а душа місцевих раділа. Проте, довго не могли влучити у російську систему ППО – вона постійно змінювала розташування.

«Ми були у дворі, дивимось: з російської ППО вилітає дві ракети. А потім летять дві наші ракети. Вони пролетіли під російськими, розминулися з ними. І уразили російську станцію ППО. Димок, звісно, гарний був! Ми дуже з того сміялися, як «спрацювало» їхнє розхвалене ППО. І от тоді ми зрозуміли, що наші близько», – сміється ізюмчанка.

Інга через інвалідність, а мама її чоловіка – через поважний вік – постійно потребують ліків, особливо знеболювальних.

«Доводилося мені переступати через свою гордість і ходити до росіян, кланятися на блокпостах, просити ліки. Просто ото: дайте мені ліки. Вони давали ібупрофен і диклофенак. А іноді посилали, іноді принижували. І ти ідеш з тою пластиночкою та відчуваєш себе нікчемою», – каже вона.

«Радіо дало нам надію»

Життя в окупованому селі, згадує Інга, спливало зовсім без зв’язку, без новин.

«Я підключила до свого старенького телефона навушники, аби ловило ФМ-радіо, бігала по хаті, але радіо не було. Тоді я додумалася: у старі часи ми до радіо чи до телевізора примотували мідний дріт. Я примотала мідний дріт до навушників і почала з тим дротом бігати по хаті. В одному місці упіймала радіо, примотала мідний дріт до карнизу. Коли окупанти не дуже глушили, – то радіосигнал доходив».

Ті самі телефон і навушники, завдяки яким Інга слухала в окупації програми Радіо Донбас.Реалії
Ті самі телефон і навушники, завдяки яким Інга слухала в окупації програми Радіо Донбас.Реалії

Удень радіо слухати боялися, бо у будь-який момент до хати могли вдертися загарбники з перевіркою. Тому мідний дріт ховали, навушники лежали окремо, а телефон взагалі перемикали у «режим літака», згадує дівчина. А ввечері вони затуляли вікна і знову шукали радіохвилі.

«Здається, о 20-й була програма Радіо Донбас.Реалії. Ми дуже її любили слухати, тому що там чітко і докладно подавали інформацію. Диктор брав інтерв’ю у співрозмовників ­­­­­– і ми могли докладну інформацію почути. Це радіо дало нам надію почути гарні новини. І ми намагалися хоч крихітку інформації про себе дізнатися: що ми потрібні Україні, що за нас не забули. Росіяни нас переконували, що своїй країні ми непотрібні. Але радіо спростовувало їхні фейки і підбадьорювало нас. То ми були впевнені: ми потрібні Україні. І, як виявилося, радіо в окупації ­­­­­– це єдиний інформаційний потік, який доходив до людей», – ділиться досвідом Інга.

Повернення України

9 вересня, якраз на день народження, Інзі розповіли, що бачили в Ізюмі українських військових. Але ті попередили: краще сидіти вдома, поки не пройде зачистка. Жінка зізнається: ледь усиділа в хаті, так хотіла побачити українців. І, врешті, 11 вересня на велосипеді поїхала в Ізюм.

«Я їду і бачу колону українських пікапів з українськими прапорами. Просто оніміла! Серце почало калатати. Я почала кричати: наші їдуть, наші їдуть! Потім зіскочила з велосипеда, а хлопці почали вилазити з пікапів. І я не вірила, що це наші! Я їх тримала за руки, казала: хлопці, ми на вас так чекали. І мене просто всю трусило. Уявіть, – ми сім місяців на це чекали» ­­­­­– і зараз не приховує радості дівчина.

Потім колона поїхала, а Інга попрямувала в Ізюм навідати квартиру. Зізнається, що давно мріяла про вишиванку, напередодні вторгнення купила дві: собі й чоловіку. І ці вишиванки дивом провисіли в шафі всю окупацію. А у книжкові шафі простояли книжки добровольця Василя Піддубного. Російські військові приходили до квартири з обшуками, але жодної з цих небезпечних тоді речей не помітили.

Інга показує одну з вишиванок, що пережили окупацію
Інга показує одну з вишиванок, що пережили окупацію

Врешті, у день звільнення Ізюма Інга вдягла український віночок і вишиванку і, незважаючи на дощ, в національному одязі проїхала через пів міста на Крем’янець, аби обдзвонити усіх знайомих і сповістити про звільнення рідного міста.

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    Сергій Горбатенко

    Позаштатний кореспондент Радіо Свобода з 1 лютого 2015 року. Автор матеріалів для Радіо Донбас.Реалії.

    Працював журналістом у Громадському телебаченні Донбасу, регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Донецькій області. Був редактором на телеканалах «ТОР» і «С+» (Слов’янськ). Закінчив філологічний факультет Донбаського державного педагогічного університету (Слов’янськ).

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