Российская армия все активнее применяет на войне против Украины аэрозольные «слезоточивые» гранаты нелетального действия К-51, разработанные еще в 70-х. Если раньше это были единичные случаи, то сейчас РФ использует их чаще. Чем опасны К-51, почему они запрещены Женевской конвенцией и с какой целью их может применять агрессор –разобрались Радио Донбасс.Реалии (проект Радіо Свобода) вместе с Иваном Киричевским, экспертом военного портала Defense Express.
Что это за граната?
Ее технические характеристики есть на российских оружейных сайтах, но государственные органы такое спецсредство не упоминают (это естественно, так как химикаты использовать в боевых действиях нельзя, об этом расскажем дальше). К-51 – советская ручная аэрозольная «слезоточивая» граната нелетального действия, которая была разработана в 70-х годах. Использовалась советской армией, частности, при разгоне массового протеста 9 апреля 1989 года в Тбилиси, в результате которого погибли 19 человек и почти 4000 пострадали.
Как работает?
Корпус гранаты сделан из жесткого пластика, дно – металлическое. После зажигания происходит реакция, в результате которой повышается давление внутри корпуса и выдавливается дно, распыляя порошкообразное химическое вещество(предположительно, CS – 2-хлоробензальмалононитрил). В закрытых помещениях действие гранаты распространяется на 400 кв. м.
Насколько опасна эта граната?
Граната К-51 в несколько раз мощнее, чем стандартная полицейская граната со слезоточивым газом для разгона демонстраций, так как создавалась в СРСР для военных и сотрудников спецслужб.
К-51 – нелетальное средство, но оно способно на время лишить военного возможности сопротивляться и сделать легкой мишенью для уже летального оружия противника.
После контакта с газом у человека начинают слезиться глаза, появляется одышка, кашель, носовые пазухи заполняются слизью, может быть рвота. Эффект усиливается с каждой минутой пребывания в токсичном облаке.
К-51 уже применялись в украинско-российской войне?
- В 2015 году во время боев за терминалы Донецкого аэропорта.
«Так называемые «донецкие сепаратисты», которые по факту подчинялись так называемому 1-му и 2-му «армейским корпусам» как части 58-й армии Южного округа РФ, использовали такие гранаты, чтобы «выкурить», то есть закидать слезоточивым газом, чтобы украинские защитники были вынуждены покинуть те или иные помещения», – рассказал Радио Донбасс.Реалии Иван Киричевский.
- Впервые Украина официально заявила об использовании Россией К-51 в сентябре 2022 года.
- В октябре 2022 года Генштаб ВСУ отметил, что военным удалось уничтожить российский квадрокоптер, который нес гранату на позиции в Запорожской области.
- 14 ноября 2022 года Госпогранслужба сообщила о сбрасывании российским дроном гранат К-51 на позиции пограничников в Донецкой области .
- 4 декабря 2022 года пресс-центр Военно-морских сил ВСУ заявил о гранатах К-51, которые скинули на их позиции на Востоке.
Что изменилось?
Российская армия начала применять гранаты К-51 чаще. Если ранее фиксировались единичные случаи, то в конце марта, по данным Генштаба ВСУ, российская армия применила аэрозольные слезоточивые гранаты в районах сразу нескольких населенных пунктов, среди которых – Новокалиново, Ласточкино, Первомайское, Марьинка.
И это совершенно нелогично, отмечает Иван Киричевский. По его словам, обычно дымовые шашки, аэрозольные шашки, шашки со слезоточивым газом применяются для разгона полицейскими демонстраций. В Украине войска использовали К-51 о время боев в урбанизированной местности, чтобы закинуть гранату в помещение и не дать украинским защитникам эффективно работать.
«А тут россияне решили К-51 кинуть на открытую местность. Российская армия применила нестандартное оружие в такой ситуации. Видимо, что-то пошло не так», – говорит Киричевский.
Эти гранаты запрещены?
«К-51 рассматривается как химическое оружие. В женевском протоколе прописано, что слезоточивый газ – это оружие для полицейских демонстраций, и его в военных боях использовать нельзя», – отмечает Киричевский.
Украинская армия сможет себя обезопасить?
Иван Киричевский отмечает, что в случае с такими гранатами лучшая защита – как можно быстрее надеть противогаз и прикрыть открытые участки тела.
«Какой-то период растерянности может быть, но потом адаптируемся, как это было с «Шахедами». Когда россияне вытягивают что-то нестандартное, у них происходит период, когда они бросают поодиночно пробное, потом, когда понимают, что ничего не произошло, то применяют массово», – говорит эксперт.
Он также отметил, у Украины есть союзники, которые помогают украинским военным с обеспечением противохимической амуниции. К примеру, Германия, которая давала спецзащиту для подразделений РХБЗ – войск радиационной, химической и биологической защиты.
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