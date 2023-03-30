Российская армия все активнее применяет на войне против Украины аэрозольные «слезоточивые» гранаты нелетального действия К-51, разработанные еще в 70-х. Если раньше это были единичные случаи, то сейчас РФ использует их чаще. Чем опасны К-51, почему они запрещены Женевской конвенцией и с какой целью их может применять агрессор –разобрались Радио Донбасс.Реалии (проект Радіо Свобода) вместе с Иваном Киричевским, экспертом военного портала Defense Express.

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Что это за граната?

Ее технические характеристики есть на российских оружейных сайтах, но государственные органы такое спецсредство не упоминают (это естественно, так как химикаты использовать в боевых действиях нельзя, об этом расскажем дальше). К-51 – советская ручная аэрозольная «слезоточивая» граната нелетального действия, которая была разработана в 70-х годах. Использовалась советской армией, частности, при разгоне массового протеста 9 апреля 1989 года в Тбилиси, в результате которого погибли 19 человек и почти 4000 пострадали.

Как работает?

Корпус гранаты сделан из жесткого пластика, дно – металлическое. После зажигания происходит реакция, в результате которой повышается давление внутри корпуса и выдавливается дно, распыляя порошкообразное химическое вещество(предположительно, CS – 2-хлоробензальмалононитрил). В закрытых помещениях действие гранаты распространяется на 400 кв. м.

Насколько опасна эта граната?

Граната К-51 в несколько раз мощнее, чем стандартная полицейская граната со слезоточивым газом для разгона демонстраций, так как создавалась в СРСР для военных и сотрудников спецслужб.

К-51 – нелетальное средство, но оно способно на время лишить военного возможности сопротивляться и сделать легкой мишенью для уже летального оружия противника.

После контакта с газом у человека начинают слезиться глаза, появляется одышка, кашель, носовые пазухи заполняются слизью, может быть рвота. Эффект усиливается с каждой минутой пребывания в токсичном облаке.

К-51 уже применялись в украинско-российской войне?

В 2015 году во время боев за терминалы Донецкого аэропорта.

«Так называемые «донецкие сепаратисты», которые по факту подчинялись так называемому 1-му и 2-му «армейским корпусам» как части 58-й армии Южного округа РФ, использовали такие гранаты, чтобы «выкурить», то есть закидать слезоточивым газом, чтобы украинские защитники были вынуждены покинуть те или иные помещения», – рассказал Радио Донбасс.Реалии Иван Киричевский.

Впервые Украина официально заявила об использовании Россией К-51 в сентябре 2022 года.

В октябре 2022 года Генштаб ВСУ отметил, что военным удалось уничтожить российский квадрокоптер, который нес гранату на позиции в Запорожской области.

14 ноября 2022 года Госпогранслужба сообщила о сбрасывании российским дроном гранат К-51 на позиции пограничников в Донецкой области .

4 декабря 2022 года пресс-центр Военно-морских сил ВСУ заявил о гранатах К-51, которые скинули на их позиции на Востоке.

Что изменилось?

Российская армия начала применять гранаты К-51 чаще. Если ранее фиксировались единичные случаи, то в конце марта, по данным Генштаба ВСУ, российская армия применила аэрозольные слезоточивые гранаты в районах сразу нескольких населенных пунктов, среди которых – Новокалиново, Ласточкино, Первомайское, Марьинка.

И это совершенно нелогично, отмечает Иван Киричевский. По его словам, обычно дымовые шашки, аэрозольные шашки, шашки со слезоточивым газом применяются для разгона полицейскими демонстраций. В Украине войска использовали К-51 о время боев в урбанизированной местности, чтобы закинуть гранату в помещение и не дать украинским защитникам эффективно работать.

«А тут россияне решили К-51 кинуть на открытую местность. Российская армия применила нестандартное оружие в такой ситуации. Видимо, что-то пошло не так», – говорит Киричевский.

Эти гранаты запрещены?

«К-51 рассматривается как химическое оружие. В женевском протоколе прописано, что слезоточивый газ – это оружие для полицейских демонстраций, и его в военных боях использовать нельзя», – отмечает Киричевский.

Применение химических средств борьбы с беспорядками (в частности, веществ слезоточивого действия) «как средство ведения войны» запрещено Конвенцией о химическом оружии (статья 1, пункт 5) и Женевским протоколом 1925 года.

Украинская армия сможет себя обезопасить?

Иван Киричевский отмечает, что в случае с такими гранатами лучшая защита – как можно быстрее надеть противогаз и прикрыть открытые участки тела.

«Какой-то период растерянности может быть, но потом адаптируемся, как это было с «Шахедами». Когда россияне вытягивают что-то нестандартное, у них происходит период, когда они бросают поодиночно пробное, потом, когда понимают, что ничего не произошло, то применяют массово», – говорит эксперт.

Он также отметил, у Украины есть союзники, которые помогают украинским военным с обеспечением противохимической амуниции. К примеру, Германия, которая давала спецзащиту для подразделений РХБЗ – войск радиационной, химической и биологической защиты.

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