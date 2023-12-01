Україна йде в оборону? Зеленський наказав терміново зміцнювати всі фронти проти Росії

Увечері, 30 листопада, у вечірньому зверненні до українців президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив військовим терміново будувати фортифікації фактично на всіх фронтах.

«Звісно, це насамперед Авдіївський, Мар'їнський та інші напрямки на Донеччині – максимум уваги. Харківщина – це Куп'янський напрямок, також оборонна лінія Куп'янськ–Лиман. І вся Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Київська, Рівненська область, Волинь. Також південь – Херсонська область», – заявив президент.

За його словами, до будівництва оборонних споруд буде залучено, зокрема, і приватний бізнес.

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А вже наступного дня агентство Associated Press опублікувало інтерв'ю Зеленського, в якому він визнав, що наступ ЗСУ влітку і восени не досяг бажаних Києвом результатів.

«Але це не означає, що ми маємо опустити руки, що ми маємо здатися. Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що належить нам», – заявив він журналістам.

Серед причин обмеженого успіху Сил оборони президент назвав те, що Захід не дав їм всього необхідного озброєння, а також чисельність української армії.

З кінця жовтня армія Росії настає практично на всьому сході України: до запеклих штурмів Авдіївки додалися Куп'янськ, Лиман, Мар'їнка та нещодавно відвойоване ЗСУ Старомайорське. Також Росія атакує і під Роботиним – де українські захисники змогли вклинитися в оборону загарбників улітку.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Головні питання випуску:

Чи йде Україна в оборону на всіх фронтах?

Чи не запізно будувати фортифікації там, де Росія цілодобово атакує – і взимку?

І як Україні таки відвоювати свої Південь та Донбас?