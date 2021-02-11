В уряді США розповіли, як носити маску, щоб зменшити ризик заразитись COVID-19 на понад 90%

Носіння маски із тканини над тришаровою медичною маскою може значно зменшити поширення COVID-19. На це вказує нове дослідження, яке 10 лютого оприлюднили Центри контролю та профілактики захворювань США.

Урядова агенція повідомила, що носіння двох масок, медичної маски, яка тісно прилягає до обличчя, дозволяє посили захист. Дослідження урядової агенції фокусувалось на способах покращення прилягання маски до обличчя.

«Проведені експерименти вказують, як важливо, щоб маска щільно прилягала для збільшення її ефективності. Існують численні прості способи досягнути кращого прилягання з метою уповільнення поширення COVID-19», – йдеться у матеріалі на сайті урядової установи.

З приводу носіння маски із тканини над медичною маскою для покращення прилягання відзначається: «На основі експериментів, які вимірювали фільтраційну ефективність різних масок із тканин та медичної маски, було встановлено, що краще прилягання шляхом поєднання цих двох типів масок, а саме носіння маски із тканини над медичною маскою, може зменшити контакт особи із вірусом на понад 90%».

«Центри контролю та профілактики захворювань оприлюднили оновлені вказівки щодо прилягання масок та носіння двох масок, щоб покращити захист себе та людей довкола.

1) переконайтесь, що маска тісно прилягає до вашого обличчя.

2) обирайте маску з кількома шарами, щоб не допустити поширення ваших власних часток назовні та не пустити части ззовні», – твітує конгресмен-демократ Майк Квіглі.