Справа Коховця: москвича судять за коментар Радіо Свобода про війну в Україні

30 серпня у Москві відбулося судове засідання у справі Юрія Коховця, який у 2022 році висловився критично про війну Росії проти України у коментарі російській службі Радіо Свобода. Він був одним із тих, чиї думки журналісти записали на вулиці російської столиці.

Москвича Юрія Коховця судять за критику війни РФ проти України. Його звинувачують у поширенні неправдивої інформації про російську армію та «політичну ненависть».

37-річний Коховець дав коментар російській службі Радіо Свобода біля однієї з центральних станцій московського метро у липні 2022 року.

«Наш уряд говорив, що він хоче з націоналістами боротися, але бомбить торгові центри», – сказав тоді Коховець.

Він висловив думку, що російська армія вбивала «мирних людей» «без жодної причини» у Бучі під Києвом, де було виявлено тіла цивільних після того, як російські війська відступили.

«Це наш уряд розв'язав [війну]. Путін та його гоп-компанія, – сказав Юрій Коховець. – Зупинити це може лише одна людина».

За ці слова, згідно з даними групи моніторингу протестних акцій «ОВД-Інфо», Коховця затримали у березні 2023 року, протримали 48 годин, призначили штраф у розмірі 500 рублів (5 доларів) за «хуліганство» і відпустили.

Однак пізніше звинувачення проти Коховця посилили. Судовий розгляд його справи розпочався у липні, і тепер за сумою усіх висунутих звинувачень, москвичу за висловлену думку загрожує 10 років позбавлення волі.

Це стало черговим фактом переслідування за висловлену критику дій Кремля і російської армії після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нова стаття 207.3 кримінального кодексу РФ про дискредитацію армії. з'явилася 4 березня 2022 року, одразу після початку так званої «спецоперації» тобто агресії Росії проти України. За цією статтею за «розповсюдження завідомо неправдивої інформації про збройні сили РФ» можна отримати до 15 років в'язниці.

За даними «ОВД-Інфо», з лютого 2022 року в Росії затримали майже 20 тисяч людей за політичне інакомислення.