«Креативний хаос»: що так і не так з гендерною політикою в Україні

Київ – Гендерна політика в Україні останніми роками велася досить активно, але непослідовно, вважають у «​Лабораторії законодавчих ініціатив»​. 23 вересня організація презентувала у Києві дослідження розподілу повноважень у цій галузі, яке зараз відкрите для громадського обговорення на сайті організації. Радіо Свобода зібрало для вас основні висновки аналітиків та перші реакції.

Основним органом виконавчої влади в Україні, який має реалізувати державну політику з гендерних питань, є Міністерство соціальної політики, але там немає відповідного підрозділу, що відповідав би за це, говорить дослідник «Лабораторії законодавчих ініціатив» Андрій Вишневський.

«Частина функцій є у генеральному директораті соціальних послуг, серед інших відділів є відділ гендерної політики, де на сьогодні немає керівника, а попередній розподіл обов’язків між заступниками міністра був таким, що розподіляв гендерні питання між двома заступниками», – каже він.

Окрім того, за словами аналітика, дослідження виявило певні проблеми на рівні секретаріату Кабінету міністрів України.

«На даний момент є 5 структур, до повноважень яких належать різні аспекти, пов’язані із забезпеченням гендерної рівності: це і департамент соціальної та гуманітарної політики, це патронатна служба віцепрем’єр-міністра, це урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції, Урядова уповноважена з питань гендерної політики та її апарат», – зауважує Вишневський.

Серед рекомендацій, наданих «Лабораторією законодавчих ініціатив», –зробити Урядового уповноваженого з гендерних питань заступником міністра або покласти ці функції на віцепрем’єра, міністрів соціальної політики або кабінету міністрів, а також утворити орган, який би стежив за притягненням до адміністративної відповідальності за порушення законодавства щодо протидії дискримінації.

Що кажуть в уряді і парламенті

У гендерній політиці ситуація така ж, як і загалом у країні – «креативний хаос», каже новий віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

«Я за три чи чотири тижні на новій роботі зіткнувся з несерйозним ставленням до гендерної проблематики. І з цим потрібно працювати. Я закликаю громадськість взяти максимально активну участь в обговоренні цього документа (дослідження «Лабораторії законодавчих ініціатив – ред.), щоб ми дійшли до якоїсь більш-менш згоди. Я ставлюся до гендерної проблематики серйозно, я в цю штуку вірю, але я одразу можу сказати, що якщо ми сумістимо віцепрем’єра і урядового уповноваженого, то ця штука не полетить», – зазначає він.

За словами Кулеби, він вже обговорював із нинішньою Урядовою уповноваженою з гендерних питань Катериною Левченко ідею щодо розробки спільного з депутатами плану законодавчої роботи.

Сама Левченко каже, що з текстом дослідження ще не встигла ознайомитись, і готова брати участь в обговореннях після того, як побачить текст, який, за її словами, до презентації не оприлюднювали. Водночас, за словами уповноваженої, почата сьогодні дискусія покликана дійсно допомогти виявити ті речі, що потребують посилення.

Для міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» у минулому скликанні було важливо, аби принципи гендерної рівності запроваджувалися крок за кроком, каже віцеспікерка Верховної Ради, депутатка від «Батьківщини» Олена Кондратюк.

«Ми повинні вивчити добре цей звіт, нам є про що подискутувати далі. Головне – не поспішати, тому що зараз у нас модно поспішати, дуже швидко, у режимі такому нон-стоп діяти, але тут насправді зважена позиція дуже важлива для нас усіх», – каже вона.

Як зазначили в «Лабораторії законодавчих ініціатив», презентоване дослідження буде ще близько двох тижнів на громадському обговоренні, аби зібрати всі зауваження та пропозиції від експертів, а потім текст буде передано українському представництву «ООН Жінки», яке замовило такий аналіз на прохання попередньої віцепрем’єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Кинцадзе.