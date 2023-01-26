Захід заговорив про літаки для ЗСУ: до чого готують Україну?

На Заході вже розпочалася дискусія про надання Україні літаків західного виробництва – про це з посиланням на понад десяток західних дипломатів та військових повідомило видання Politico. Це стало відомо відразу ж після рішення Німеччини та США про надання ЗСУ танків Leopard 2 та Abrams M1 – у рамках міжнародної коаліції Київ може розраховувати на більш ніж сотню бойових машин.

За словами співрозмовників Politico, постачання ЗСУ танків західного виробництва теж зовсім недавно було «червоною лінією» для країн НАТО – проте це сталося. Те саме, за їхніми словами, може статися і із західними літаками - наприклад, американськими F-16.

Операційний директор виробника F-16 Lockheed Martin Френк Сент-Джон уже заявив у коментарі Financial Times, що його компанія збирається нарощувати виробництво бойових літаків, щоб «досить ефективно підтримувати будь-які країни, які вирішать здійснити передачу літаків третім сторонам, щоб допомогти у вирішенні поточного конфлікту».

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра також заявив, що Нідерланди розглядатимуть будь-які запити на відправку F-16 з «відкритою душею», і що немає жодних табу на військову підтримку України. Також F-16 є на озброєнні у Польщі, Румунії та Норвегії – їм потрібен дозвіл США на передачу цієї зброї ЗСУ.

Наступна зустріч Контактної групи з оборони України «Рамштайн» відбудеться 14 лютого у штаб-квартирі НАТО – одразу після наради самого Альянсу на рівні міністрів оборони. В Офісі президента України висловили сподівання, що цей Рамштайн стане «авіаційним» – і закінчиться рішенням про передачу ЗСУ бойових літаків.

До чого Захід готує ЗСУ, нарощуючи постачання зброї та обговорюючи надання F-16?

Як Росія відреагувала на рішення про постачання «Леопардів» та «Абрамсів» Україні?

І чи зможуть ЗСУ випередити Росію, яка хоче зупинити наступ України своїм ударом?

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