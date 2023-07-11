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Україна

НАЖИВО. Саміт НАТО у Вільнюсі: що отримає Україна? | Свобода LIVE

23 країни підтримують вступ України в НАТО. Треба, щоб всі 31 країни-члени
  • 11-12 липня у Вільнюсі проходить саміт НАТО, де очікуються рішення щодо перспектив участі України в Альянсі.
  • Також члени НАТО планують ухвалити пакет довготривалої допомоги Україні.
  • Президент Володимир Зеленський фактично підтвердив свою участь у саміті і закликав лідерів держав Альянсу надіслати Києву чіткі сигнали про підтримку членства України в НАТО.
  • Однак, не всі західні лідери готові на такий крок: Президент США Джо Байден в інтерв’ю CNN, що Україна поки не готова до членства в НАТО. Берлін, так само як і Вашингтон, не хоче давати обіцянок про вступ України до НАТО в Вільнюсі, пише The Telegraph. Ці дві країни побоюються втягування у війну з РФ і пропонують зосередитись на гарантіях безпеки для Києва.

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