Радіо Свобода проведе спецмарафон до річниці масштабного вторгнення РФ в Україну

Радіо Свобода до річниці початку масштабної війни Росії проти України проведе спеціальний інформаційний марафон «Лютий. Рік».

Марафон транслюватиметься наживо в YouTube – з 16.30 до 22.00.

У спецпроєкті Радіо Свобода:

Трансляція пресконференції президента України Володимира Зеленського з подальшим обговоренням у студії.

з подальшим обговоренням у студії. Прямі включення кореспондентів з лінії фронту.

Ексклюзивні інтерв’ю власних кореспондентів у Брюсселі із Робертою Мецолою та Жозепом Боррелем .

. Аналіз подій та географії війни. Воєнкори поділяться враженнями про розгортання відсічі російській агресії на напрямках Північ, Південь, Схід.

У студії спеціального марафону спрогнозувати які є варіанти завершення війни та як довго вона може тривати.

З експертами із студій у Києві та Празі спілкуватимуться ведучі: Денис Тимошенко, Тетяна Якубович, Анжела Руденко, Олександр Янковський та Власта Лазур.

Воєнкор Радіо Свобода Мар’ян Кушнір представить документальний фільм на основі знятої ним відеохроніки із найгарячіших ділянок фронту-2022.

представить документальний фільм на основі знятої ним відеохроніки із найгарячіших ділянок фронту-2022. Документаліст Дмитро Джулай покроково розібрав події і з'ясував, чому російська армія зазнала нищівної поразки під Києвом. Дивіться про це у його фільмі «Розгром під Києвом» .

покроково розібрав події і з'ясував, чому російська армія зазнала нищівної поразки під Києвом. Дивіться про це у його фільмі . Кореспонденти Радіо Свобода підготували історії: про жінку із села на Миколаївщині, яка усім допомагає українським військовим, за що отримала від них позивний «Комбат Іванівна»; американського піхотинця – військового ЗСУ, який служив у США, але повернувся захищати Україну; альпініста та IT-фахівця, який жив у Великій Британії та працював у National Geographic, а тепер став бойовим медиком.

Персональний відеощоденник кількох тижнів в окупованому Маріуполі нашого журналіста.

Прогноз щодо деокупації Криму – в ексклюзивному інтерв’ю з Офісу президента.

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