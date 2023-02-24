Радіо Свобода проведе спецмарафон до річниці масштабного вторгнення РФ в Україну

Радіо Свобода до річниці початку масштабної війни Росії проти України проведе спеціальний інформаційний марафон «Лютий. Рік».
Марафон транслюватиметься наживо в YouTube – з 16.30 до 22.00.
У спецпроєкті Радіо Свобода:
- Трансляція пресконференції президента України Володимира Зеленського з подальшим обговоренням у студії.
- Прямі включення кореспондентів з лінії фронту.
- Ексклюзивні інтерв’ю власних кореспондентів у Брюсселі із Робертою Мецолою та Жозепом Боррелем.
- Аналіз подій та географії війни. Воєнкори поділяться враженнями про розгортання відсічі російській агресії на напрямках Північ, Південь, Схід.
- У студії спеціального марафону спрогнозувати які є варіанти завершення війни та як довго вона може тривати.
- З експертами із студій у Києві та Празі спілкуватимуться ведучі: Денис Тимошенко, Тетяна Якубович, Анжела Руденко, Олександр Янковський та Власта Лазур.
- Воєнкор Радіо Свобода Мар’ян Кушнір представить документальний фільм на основі знятої ним відеохроніки із найгарячіших ділянок фронту-2022.
- Документаліст Дмитро Джулай покроково розібрав події і з'ясував, чому російська армія зазнала нищівної поразки під Києвом. Дивіться про це у його фільмі «Розгром під Києвом».
- Кореспонденти Радіо Свобода підготували історії: про жінку із села на Миколаївщині, яка усім допомагає українським військовим, за що отримала від них позивний «Комбат Іванівна»; американського піхотинця – військового ЗСУ, який служив у США, але повернувся захищати Україну; альпініста та IT-фахівця, який жив у Великій Британії та працював у National Geographic, а тепер став бойовим медиком.
- Персональний відеощоденник кількох тижнів в окупованому Маріуполі нашого журналіста.
- Прогноз щодо деокупації Криму – в ексклюзивному інтерв’ю з Офісу президента.
Долучайтеся до прямого ефіру на каналі Радіо Свобода у YouTube – з 16.30 до 22.00.
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