Меґан, американська дружина британського принца Гаррі, «спустошена» подіями у США

Меґан, герцогиня Сассекська – дружина британського принца Гаррі, сказала, що вона «спустошена» подіями у США, пов’язаними зі смертю чорношкірого американця Джорджа Флойда і висловила жаль через те, що діти досі виростають у світі, де існує расизм.

Члени британської монаршої родини зазвичай не висловлюються про політику, але Меґан і Гаррі від березня припинили виконувати офіційні обов’язки і зараз живуть у Лос-Анджелесі зі своїм новонародженим сином.

38-річна Меґан, у якої мати чорношкіра, говорила у записаному відеозверненні до випускників школи у Лос Анджелесі, де вона колись навчалася.

«Упродовж кількох останніх днів я думала над тим, що сказати вам з нагоди вашого закінчення школи, і ми всі минулого тижня спостерігали за абсолютно спустошливими подіями в нашій країні, в нашому штаті і в нашому рідному місті Лос-Анджелесі», – цитує її слова агентство Reuters.

«Насамперед я хочу сказати, що мені шкода, мені дуже жаль, що вам доводиться виростати у світі, де це досі існує», – наголосила вона.

Меґан, у дівоцтві Меґан Маркл, зауважила, що дуже хотіла підібрати правильні слова і переймалася тим, що її звернення «розберуть на частинки».

«Єдине, що було б зараз неправильним, це не говорити нічого, бо життя Джорджа Флойда має значення, і життя Бріони Тейлор також має значення, і життя Філандо Кастіля має значення, і життя Таміра Райса має значення, і так само – життя багатьох інших людей, про яких ми знаємо, а також людей, імена яких нам невідомі», – сказала вона.

Меґан пригадала про заворушення у Лос-Анджелесі 1992 року.

«Ті спогади залишаються, і я не думаю, що ви 17-річні або 18-річні матимете інше враження від подібних подій», – говорила Меґан.

«Вам треба це розуміти, але не як вашу реальність, а як урок історії. І я шкодую за тим, що ми не зробили наш світ таким, якого ви заслуговуєте».